На Львовщине авто полиции сбило подростка на пешеходном переходе: момент попал на видео

На Львовщине вблизи села Красов Стрыйского района авто полиции сбило несовершеннолетнего парня на пешеходном переходе. После ДТП подростка госпитализировали.

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Об аварии в среду, 25 июня, сообщили местные СМИ, момент наезда попал на видео. Судя по записи, снятой камерой авто очевидца, ДТП произошло в 18:34.

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На опубликованных кадрах видно, как полицейское авто, едущее по трассе на большой скорости, сбивает парня, который перебегал дорогу по "зебре".

От удара пострадавший упал, однако позже смог самостоятельно встать на ноги.

Позже вечером инцидент подтвердили в Патрульной полиции Львовской области.

Там информировали, что на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.

"Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", – говорится в сообщении.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 мая 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 8 865 ДТП с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 8 739).

Вследствие этих аварий погибли 1 086 человек (за тот же период 2024 года – 1 057), еще 10 990 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 10 918).

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 июня в Гайсинском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись два грузовика и микроавтобус, погибли два человека: водитель микроавтобуса и его пассажир.

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