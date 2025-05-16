На Львовщине в ДТП с автобусом погиб 23-летний полицейский: появились подробности. Фото

В четверг, 15 мая на Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате столкновения со школьным автобусом погиб молодой полицейский Андрей Нискогуз.

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Погибшему правоохранителю было всего 23 года. Об этом рассказали в Самборском районном отделе полиции ГУНП во Львовской области и в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Смертельная авария произошла накануне на автодороге Львов–Самбор–Ужгород, недалеко от села Ясеница-Замковая Стрелковской территориальной громады Самборского района около 17:20.

"Житель села Бориня (Боринская ТГ Самборского района) 2002 года рождения, управляя автомобилем марки Skoda Octavia, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом марки "Атаман D093S2", под управлением жителя села Верхний Лужок (Стрелковская ТГ Самборского района) 1983 года рождения. В автобусе пассажиров не было. В результате ДТП водитель Н. от полученных травм погиб на месте происшествия", – рассказали во Львовской ОГА.

По данным местных СМИ, легковушка врезалась в школьный автобус: водитель автобуса не пострадал.

В Самборском райотделе полиции назвали имя погибшего: им оказался старший лейтенант полиции Андрей Нискогуз.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 15 мая в результате дорожно-транспортного происшествия погиб инспектор сектора ювенальной превенции Самборского районного отдела полиции старший лейтенант полиции Андрей Нискогуз. Правоохранителю было 23 года... Коллектив Самборского районного отдела полиции выражает глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища. Вечная и светлая память Андрею!" – говорится в сообщении.

В Ювенальной полиции Украины отметили, что на службу в подразделение ювенальной превенции Андрей Нискогуз пришел в декабре прошлого года, и подчеркнули, что он "преданно работал с детьми и молодежью, добросовестно выполнял свои обязанности".

Обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе на Киевщине произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте, пострадала пассажирка одного из авто.

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