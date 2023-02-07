Может быть причастен к пыткам: экс-председателю СБУ, работавшему на оккупантов в Херсонской области, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении своему бывшему сотруднику Александру Якименко, который после полномасштабного вторжения РФ возглавил карательные органы в оккупированной части Херсонщины. Он может быть причастен к пыткам украинцев.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что во время оккупации областного центра "чиновник" дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении указанного здания россияне обустроили пыточную.

По данным следствия, из людей "выбивали" признание в содействии Силам обороны Украины, после чего предлагали за деньги получить "амнистию".

В ряды "государственной службы безопасности в Херсонской области", руководителем которой был Якименко, он привлек еще восемь предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей.

После того, как Херсон был деоккупирован, "чиновник" вместе со своими сообщниками скрылся на левом берегу Днепра, где сейчас и прячется от правосудия, сообщили в СБУ.

В настоящее время Якименко и восемь его приспешникам объявлено подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

– ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним: также СБУ в Херсонской области сообщила о подозрении украинскому генерал-майору милиции Валерию Литвину, который сотрудничал с ФСБ РФ во время оккупации областного центра. Предатель принадлежал к запрещенному "Блоку Владимира Сальдо". Его обязанностью был поиск "кадров" для формирования так называемого силового блока оккупационных органов и его использования при подавлении движения сопротивления в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила двух агентов России, которые собирали для агрессора разведданные на юге нашей страны. Правоохранители сработали на опережение – вовремя установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи информации;

– также СБУ объявила о подозрении в мошенничестве и подлоге документов экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте. Среди эпизодов, которые расследует спецслужба, факт незаконного завладения имуществом.

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