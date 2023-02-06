СБУ задержала двух агентов РФ, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила двух агентов России, которые собирали для агрессора разведданные на юге нашей страны. Правоохранители сработали на опережение – своевременно установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи информации.

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Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте. Ведомство поделилось кадрами задержания, а также перепиской, которую один из предателей вел с россиянами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчины по указанию врага собирали разную информацию. Они отслеживали перемещение и места базирования Сил обороны на Таврическом направлении. Также фотографировали объекты критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне – "Укрзалізниці" и энергогенерирующих предприятий. Прежде всего, россиян интересовали точные координаты, чтобы ударить по целям с воздуха.

"В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам", – сообщили в СБУ.

Спецслужбе удалось вычислить предателей и задержать их. Один был пойман возле центрального железнодорожного вокзала Херсона, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Уточняется, что на противника работали жители указанных городов. Их завербовали после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Оба находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". С ним украинцы общались через анонимный Telegram-канал, где получали задания.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Двум украинцам уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На судебном заседании фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленники могут получить до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Одесской области СБУ задержала очередного агента российских спецслужб. Бывший украинский военнослужащий с 2020 года активно собирал разведданные о боевой подготовке ВСУ на юге государства, международных учениях и поставках военных товаров через украинские порты.

– Ранее Служба безопасности разоблачила агента, который "сливал" информацию о расположении украинских военных в Харькове для корректировки ракетных ударов. Он посылал сведения кураторам из РФ в виде электронных координат и отметок на карте.

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