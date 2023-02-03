Экс-главе Херсонской ОВА сообщили о подозрении: один из эпизодов – мошенничество с авто женщины-предпринимателя. Фото

Служба безопасности Украины продолжает раскрывать преступные схемы, совершенные чиновниками во время войны. На этот раз под прицел силовиков попал экс-глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Ему уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Лагуту подозревают в мошенничестве и подделке документов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", – сказано в сообщении.

Среди эпизодов, который расследует спецслужба, факт незаконного завладения имуществом. Отмечается, что Лагута присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

"По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения р*шистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство", – добавили в СБУ.

По данным силового ведомства, уже в июле прошлого года Лагута воспользовался отсутствием этой женщины в Украине и приватизировал автомобиль через частного нотариуса.

Ему удалось заполучить от нотариуса доверенность, которая позволяла распоряжаться транспортным средством в любых целях. Лагута мог продать машину или передать в аренду на условиях по своему усмотрению.

В итоге чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а тот уже на следующий день "перепродал" его своему руководителю обратно.

"В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена поддельная подпись предпринимателя. Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается", – отметили в СБУ.

Отметим, Лагута родился 10 августа 1974 года в городе Бердянск Запорожской области. До назначения главой области был заместителем председателя Херсонского областного совета VIII созыва и уполномоченным лицом (руководителем) партии "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!".

В 2010 году Лагута был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от "Народной партии". В 2015 году баллотировался в Херсонский городской совет VII созыва от "Оппозиционного блока".

Напомним: пост главы ОВА Лагута занимал с октября 2021 по июль 2022 года. На момент назначения на должность в декларации он указал, что имеет квартиру в Херсоне площадью 80,5 м кв. и земельный участок площадью 1 000 м кв. в Большой Кардашинке. Во владении у него два авто: Ford Focus 2013 года выпуска и Ford KUGA 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, увольнение Лагуты произошло "в соответствии с поданным им заявлением". С 9 июля 2022 года исполнять обязанности главы Херсонской ОВА начал его заместитель Дмитрий Бутрий.

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