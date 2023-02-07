Приспешнику Сальдо сообщили о подозрении: генерал-майор милиции в отставке сотрудничал с ФСБ

Служба безопасности Украины в Херсонской области сообщила о подозрении украинскому генерал-майору милиции Валерию Литвину, который сотрудничал с ФСБ РФ во время оккупации областного центра. Предатель принадлежал к запрещенному "Блоку Владимира Сальдо".

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Его обязанностью был поиск "кадров" для формирования так называемого "силового блока" оккупационных органов и его использования при подавлении движения сопротивления в регионе, сообщили в Telegram СБУ. Текст подозрения опубликован на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что фигурант уволился из рядов правоохранительных органов Украины в звании генерал-майора милиции в 2014 году, поэтому имел связки в этой сфере и привлекал к работе на оккупантов бывших сослуживцев.

Как отметили в СБУ, предателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение и конфискация имущества.

В настоящее время фигурант скрывается на территории временно оккупированного Крыма. Однако украинской спецслужбе известно его местонахождение, сейчас принимаются меры по привлечению его к ответственности.

По информации Центра журналистских расследований, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Литвин работал советником председателя Херсонского областного совета по социально-экономическому развитию Бериславского района и директором по защите экономики АО "Херсоноблэнерго". В Херсонском облсовете он возглавлял постоянную комиссию по законности и правопорядку, борьбе с коррупцией, рейдерством и контролю за деятельностью правоохранительных органов.

Напомним: ранее СБУ сообщила о подозрении по двум статьям экс-главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте. Его подозревают в мошенничестве и подлоге документов. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Среди эпизодов, которые расследует спецслужба, факт незаконного завладения имуществом. Отмечается, что Лагута присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему был предоставлен во временное безвозмездное пользование.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила двух агентов России, которые собирали для агрессора разведданные на юге нашей страны. Правоохранители сработали на опережение – вовремя установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи информации;

– в Одесской области СБУ задержала бывшего украинского военнослужащего, который с 2020 года активно собирал разведданные о боевой подготовке ВСУ на юге государства, международные учения и поставки военных товаров через украинские порты.

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