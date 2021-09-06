Монастырский о смерти мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, но есть внешние факторы

Смерть городского главы Кривого Рога Константина Павлова предварительно расследуется, как самоубийство. Официальная причина смерти будет названа уже скоро.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что во время расследования преступления не избежать политизации.

"Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", – пояснил глава МВД.

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Монастырский добавил, что давления на следствие не оказывается, и уже в ближайшее время предоставят новые данные о причинах смерти мэра.

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", – сказал он.

Говоря о злоупотреблениях Монастырский акцентировал, что именно мэр города мог нести ответственность, как лицо, которое подписывало финансовые документы.

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