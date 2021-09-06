Монастырский о смерти мэра Кривого Рога: предварительно самоубийство, но есть внешние факторы
Смерть городского главы Кривого Рога Константина Павлова предварительно расследуется, как самоубийство. Официальная причина смерти будет названа уже скоро.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что во время расследования преступления не избежать политизации.
"Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", – пояснил глава МВД.
Монастырский добавил, что давления на следствие не оказывается, и уже в ближайшее время предоставят новые данные о причинах смерти мэра.
"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", – сказал он.
Говоря о злоупотреблениях Монастырский акцентировал, что именно мэр города мог нести ответственность, как лицо, которое подписывало финансовые документы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на дворе собственного дома. В области грудной клетки зияло отверстие от огнестрельного ранения, а рядом с телом лежал дробовик.
Одной из версий смерти Павлова полиция назвала суицид, но однопартийцы чиновника посчитали ее бредовой.
СМИ опубликовали буквально последние мгновения жизни Павлова, а также момент выстрела себе в грудь. При этом следствие предусматривает вероятность того, что городского голову могли довести до трагического решения.
В сеть попало новое видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Павлова.
19 августа в Кривом Роге простились с погибшим мэром Константином Павловым. Прощание и панихида состоялись в театре имени Тараса Шевченко.
По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, причиной доведения до самоубийства Павлова могли стать схемы с тендерной документацией, которые проводились за его спиной.
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