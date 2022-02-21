"Задерживали и уводили": появились новые данные о принудительной мобилизации в Донецке. Эксклюзив
Массовая принудительная мобилизация, устроенная вооруженными формированиями РФ в Донецке, происходила прямо посреди улиц. В воскресенье, 20 февраля, в центре города, в районе площади Ленина и проспекта Ильича (Ворошиловский район), патрули оккупантов останавливали мужчин.
Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. "После проверки документов задерживали и уводили. При мне задержали несколько человек в возрасте от 20 до 35 лет", – сообщил собеседник нашего издания.
По информации второго источника в оккупированном городе, работников так называемого министерства доходов и сборов "ДНР" поставили перед фактом: или собственно в "армию", в окопы, или же в "территориальную оборону".
В последней якобы меньше шансов принимать непосредственное участие в боевых действиях, потому чаще выбирают ее. Варианта отказаться от мобилизации у "госслужащих" не было.
"У налоговиков нет особого выбора, отказаться не могут, но и воевать против Украины не хотят. Что касается теробороны, то тем, кто в нее пойдет, пообещали, что будут сидеть на объектах и только охранять", – добавил источник.
По его словам, многие жители "ДНР" жалеют, что раньше не уехали на подконтрольную Украине территорию, а теперь это невозможно. Некоторые просто прячутся в квартирах и домах от мобилизационных рейдов.
Напомним: после объявления в террористической "ДНР" всеобщей мобилизации всех мужчин старше 17 лет так называемое министерство государственной безопасности начало облавы на гражданских, насильно забирая их в армию.
Представители "МГБ", по информации OBOZREVATEL, блокировали выходы из многоквартирных домов и заходили в каждую квартиру. Всех мужчин забирали и увозили в "военкоматы".
В Луганске тоже взялись активно мобилизовать местных жителей. Появилось видео, где мужчин хватали прямо на улицах и заставляли сесть в автобус.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
главнокомандующий ВСУ заявил, что кадровые военные и члены спецслужб РФ готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых должны стать мирные жители. Россия может использовать их как повод для введения своих войск.
Вечером 20 февраля стало известно, что российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения. Провокацию совершили, чтобы обвинить в нападении военных ВСУ.
Детали о том, что происходило на Донбассе в воскресенье, читайте в онлайн-хронике по ссылке.