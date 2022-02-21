"Задерживали и уводили": появились новые данные о принудительной мобилизации в Донецке. Эксклюзив

Массовая принудительная мобилизация, устроенная вооруженными формированиями РФ в Донецке, происходила прямо посреди улиц. В воскресенье, 20 февраля, в центре города, в районе площади Ленина и проспекта Ильича (Ворошиловский район), патрули оккупантов останавливали мужчин.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. "После проверки документов задерживали и уводили. При мне задержали несколько человек в возрасте от 20 до 35 лет", – сообщил собеседник нашего издания.

По информации второго источника в оккупированном городе, работников так называемого министерства доходов и сборов "ДНР" поставили перед фактом: или собственно в "армию", в окопы, или же в "территориальную оборону".

Видео дня

В последней якобы меньше шансов принимать непосредственное участие в боевых действиях, потому чаще выбирают ее. Варианта отказаться от мобилизации у "госслужащих" не было.

"У налоговиков нет особого выбора, отказаться не могут, но и воевать против Украины не хотят. Что касается теробороны, то тем, кто в нее пойдет, пообещали, что будут сидеть на объектах и только охранять", – добавил источник.

По его словам, многие жители "ДНР" жалеют, что раньше не уехали на подконтрольную Украине территорию, а теперь это невозможно. Некоторые просто прячутся в квартирах и домах от мобилизационных рейдов.

Напомним: после объявления в террористической "ДНР" всеобщей мобилизации всех мужчин старше 17 лет так называемое министерство государственной безопасности начало облавы на гражданских, насильно забирая их в армию.

Представители "МГБ", по информации OBOZREVATEL, блокировали выходы из многоквартирных домов и заходили в каждую квартиру. Всех мужчин забирали и увозили в "военкоматы".

В Луганске тоже взялись активно мобилизовать местных жителей. Появилось видео, где мужчин хватали прямо на улицах и заставляли сесть в автобус.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

главнокомандующий ВСУ заявил, что кадровые военные и члены спецслужб РФ готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых должны стать мирные жители. Россия может использовать их как повод для введения своих войск.