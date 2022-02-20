Блокируют подъезды и идут по квартирам: оккупанты устроили облавы в Донецке, мужчин забирают в 'военкоматы'. Эксклюзив

В Донецке после объявления всеобщей мобилизации всех мужчин старше 17 лет начались облавы так называемого Министерства государственной безопасности (МГБ) "ДНР". Местных жителей массово насильно забирают в армию.

Об этом из временно оккупированного города сообщает источник OBOZREVATEL. Известно, что сейчас сотрудники "МГБ" силой проводят мобилизацию в микрорайоне Широкий – они начали ходить по домам с улицы Максима Козыря.

Представители незаконного вооруженного формирования заходят в подъезды, блокируют выходы и заходят в каждую квартиру. Всех мужчин забирают и увозят в "военкоматы".

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При этом сотрудники "МГБ" проверяют компьютеры и мобильные телефоны людей, которых они собираются мобилизовать. Боевики ищут компрометирующую информацию и переписки.

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в Telegram написала, что таким образом оккупанты нарушают права местных жителей, которые буквально оказались в заложниках у незаконных вооруженных формирований.

Омбудсмен подчеркнула, что действия незаконных "властей" на территории ОРДЛО – это проявление принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом, в частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Жителям ОРДЛО отправляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью", – рассказала она.

По словам Денисовой, уже точно известно о том, что таким образом исчез Андрей Водолазкин – мужчину увезли в неизвестном направлении. У него осталось трое детей, младшему всего пять лет. Еще один мужчина, пишет омбудсмен, скрывается от оккупационных войск, потому что боится за свою жизнь.

Денисова также рассказала об инциденте с мобилизацией в селе Стыла, которое находится под контролем "ДНР, где живут этнические греки. Людей так же, как и в Донецке, принудительно вывозили из домов для "призыва" на войну с Украиной. Жители села обратился за помощью к послу Греции в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ заявил, что кадровые военные и члены спецслужб России готовят теракты на территории ОРДЛО, жертвами которых должны стать мирные жители. Россия может использовать их как повод для введения своих войск.

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