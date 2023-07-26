Мэр Одессы Труханов будет без электронного браслета: ВАКС отклонил ходатайство прокурора

Мэр Одессы Геннадий Труханов, обвиняемый в деле завода "Краян", будет без электронного браслета. Коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП повторного наложения обязанностей, возложенных на городского голову Одессы.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. "26 июля 2023 года коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязанностей на одного из обвиняемых по делу Одесского "Краяна", а именно городского председателя Одессы", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что данное решение принято с особым мнением одного из судей коллегии.

Там также уточнили, что указанное решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

19 июля стало известно, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не успела рассмотреть ходатайство прокурора о продлении обязанностей, возложенных на мэра Одессы. Следующее заседание по делу было назначено на сегодня, 26 июля.

Напомним, что, по данным следствия, в 2016 году мэрия Одессы приобрела здание обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене, а разницу пыталась вывести через фиктивное предприятие.

НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы по присвоению более 92 млн грн.

На скамье подсудимых, кроме Труханова, оказались его заместитель Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай, директор компании "Девелопмент Элит" Петр Загодиренко и оценщик здания Галина Богданова.

В июне 2021 года Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против Богдановой в связи с ее смертью.

В июле 2020 года Малиновский районный суд Одессы оправдал всех фигурантов дела, решив, что заговора и преступного умысла при покупке "Краяна" между ними не было.

В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову и остальным обвиняемым. С весны 2021 делом занимается ВАКС.

С этого времени суд назначил около 35 судебных заседаний, однако провести не смогли даже подготовительное. Болезни, отпуска, неявки обвиняемых и их защитников затягивали разбирательство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 апреля ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в размере 30,8 млн гривен и обязал его носить электронный браслет.

– Уже 4 мая Труханова был взят под стражу сроком на 60 дней с правом на внесение залога в размере 13,4 млн грн.

– На следующий день за мэра Одессы внесли залог. Выйдя из СИЗО, он был обязан носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.

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