Мэру Одессы Труханову разрешили снять электронный браслет: все подробности дела

Мэру Одессы Геннадию Труханову, который является обвиняемым в деле завода "Краян", разрешили снять электронный браслет. Это произошло потому, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не успела рассмотреть ходатайство прокурора.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram. Там отметили, что ВАКС не рассмотрел ходатайство прокурора САП о продлении обязанностей, возложенных на мэра Одессы.

Так, 16 июня прокурор обратился к суду с ходатайством о продлении сроков меры пресечения для Труханова. Однако ВАКС так и не успел вовремя рассмотреть ходатайство, поэтому срок действия обязанностей у обвиняемого истек 5 июля.

"В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на указанное лицо", – говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля этого года.

Напомним, что, по данным следствия, в 2016 году мэрия Одессы приобрела здание обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене, а разницу пыталась вывести через фиктивное предприятие.

НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы по присвоению более 92 млн грн.

На скамье подсудимых, кроме Труханова, оказались его заместитель Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай, директор компании "Девелопмент Элит" Петр Загодиренко и оценщик здания Галина Богданова.

В июне 2021 года Апелляционная палата ВАКС закрыла дело против Богдановой в связи с ее смертью.

В июле 2020 года Малиновский районный суд Одессы оправдал всех фигурантов дела, решив, что заговора и преступного умысла при покупке "Краяна" между ними не было.

В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову и остальным обвиняемым. С весны 2021 делом занимается ВАКС.

С этого времени суд назначил около 35 судебных заседаний, однако провести не смогли даже подготовительное. Болезни, отпуска, неявки обвиняемых и их защитников затягивали разбирательство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 апреля ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в размере 30,8 млн гривен и обязал его носить электронный браслет.

– Уже 4 мая Труханова был взят под стражу сроком на 60 дней с правом на внесение залога в размере 13,4 млн грн.

– На следующий день за мэра Одессы внесли залог. Выйдя из СИЗО, он был обязан носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.

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