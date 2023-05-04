Мэр Одессы Труханова арестовали с правом на залог в 13 млн грн: первые детали

Городской глава Одессы Геннадий Труханов взят под стражу. Такая мера пресечения избрана в рамках дела завода "Краян".

Видео дня

Об этом сообщили 4 мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В то же время юридическая советница Transparency International Ukraine Оксана Огиенко сообщила из зала суда, что Высший антикоррупционный суд постановил взять Труханова под стражу с правом внесения залога в 13 млн грн.

По ее словам, мэр Одессы был взят под стражу прямо во время заседания ВАКС.

Срок содержания под стражей – 60 суток.

Следствие считает, что в 2016 году мэрия Одессы приобрела здание обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене, а разницу пытались вывести через фиктивное предприятие.

НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы по присвоению более 92 млн грн.

Дополняется...