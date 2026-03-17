В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки: в убийстве подозревают 17-летнего сирийца

В Германии в лесу Кеферталер вблизи Маннгейма обнаружили тело 19-летней украинки по имени Мария. В убийстве девушки подозревают 17-летнего сирийца Мохаммеда, который был в отношениях с жертвой.

Его уже арестовали. Об этом пишет NIUS.de, отмечая, что тело убитой утром в прошлую среду нашла женщина, которая гуляла по лесу. Она заметила его из-за открытой сумки, лежавшей рядом с девушкой.

Ее ноги торчали из кустов, тогда как тело 19-летней украинки было покрыто листьями и ветками и было описано как "полузахороненное".

Уже в среду вечером, менее чем через 12 часов после обнаружения тела, следователи арестовали 17-летнего сирийца Мохаммеда, проживающего в полутора километрах от места преступления. Его серьезно подозревают в убийстве Марии.

"По просьбе прокуратуры Маннгейма окружной суд Маннгейма выдал ордер на арест 17-летнего подозреваемого по обвинению в убийстве", – отмечалось в пресс-релизе прокуратуры и полиции.

Подробности убийства

По данным следствия, сириец состоял в отношениях с жертвой более года и встретился с ней в центре Маннгейма во вторник вечером. Оттуда они отправились в лес Кеферталер. Около 00:30, по данным прокуратуры, он якобы начал избивать девушку "руками и, вероятно, веткой" в лесистой местности, пока та не умерла.

По информации NIUS, нападение было особенно жестоким; у жертвы были многочисленные синяки на лице. Источники, близкие к следствию, заявили, что имели место "сильные удары по голове" и "значительная травма от тупого предмета".

Девушка уже становилась жертвой насилия

Как стало известно NIUS из источников в правоохранительных органах, это был не первый случай, когда сириец применял насилие к своей девушке. За две недели до убийства Марии в лесу Кеферталер он обеими руками прижал свою девушку к стеклянной панели автобусной остановки в районе Зандхофен, несколько раз встряхнул ее, а затем ударил кулаком в лицо.

Мария хотела подать заявление на Мохаммеда, поскольку он ранее ее избивал. Но до этого не дошло: за день до назначенной встречи в полиции он, как считается, убил ее.

На данный момент нет никаких признаков того, что девушка была изнасилована, заявляет прокуратура Маннгейма. Зато там подтвердили, что "в прошлом между подозреваемым и жертвой были конфликты". В ходе расследования возникли основания полагать, что преступление могло быть совершено из-за ревности.

Что известно об убитой украинке, подозреваемом и их отношениях

Убитая девушка является украинкой и приехала в Германию с семьей в 2022 году. А гражданин Сирии, предварительно, тоже прибыл в страну в 2022 году в возрасте 14 лет как несовершеннолетний беженец без сопровождения взрослых.

Сообщается, что Мария и Мохаммед учились в одной школе. Они были вместе около года.

"Сначала он мне очень нравился. Но месяц назад атмосфера изменилась", – рассказала мать погибшей. Она сказала, что несколько раз говорила ему больше не приходить к ним домой, но парень продолжал слоняться на улице. "Моя дочь хотела с ним разойтись. Он был к ней жестоким", – добавила женщина.

По данным Bild, 19-летний Ахмад, близкий друг Мохаммеда, который также приехал из Сирии, находится в отношениях с сестрой-близнецом Марии. Парень знал о конфликтах и эпизодах насилия.

"Я помню случай, когда он бил Марию. Я предложил заступиться за нее, но она не хотела", – рассказал Ахмад.

