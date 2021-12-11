Маршрутка, в которой под Черниговом погибли 13 человек, была переоборудована из грузовой, – Наем

Микроавтобус, который попал в ДТП под Черниговом, был переоборудован из грузового в пассажирский. В аварии погибли 13 человек.

О первых результатах технической проверки маршрутки и фуры, с которой она столкнулась, рассказал "Суспільному" заместитель министра инфраструктуры и глава комиссии по техническому расследованию трагедии Мустафа Найем. Он уточнил, что переделывали микроавтобус за границей.

По словам Наема, автомобиль ввезли в Украину под видом транспорта для перевозки пассажиров. При этом, разрешения на работу были, хотя переделанный транспорт по закону не может принимать участие в конкурсах на обслуживание маршрутов.

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Замминистра уверен, что жертв трагедии могло бы быть меньше, если бы автобус был действительно пассажирским.

"Задние кресла просто сорвало из-за плохого крепления и людей раздавило", – пояснил он, добавив, что с нового года начнут проверять все "Спринтеры" на предмет переоборудования.

Найем добавил, что путь микроавтобуса, который ввезли в 2010 году, отслеживают.

Поскольку он был зарегистрирован как автобус, в дальнейшем транспортное средство использовалось как пассажирское.

В 2011 году автомобиль продали, но и тогда его почему-то подтвердили как пассажирский.

"Мы знаем, какая точка обязательного техконтроля предоставила разрешение и кто подтвердил", – подчеркнул Найем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря утром на автодороге вблизи города Чернигов произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. В результате аварии 13 человек погибли и шесть получили травмы.

Погибших похоронили 9 декабря. Подробнее о трагедии и жертвах аварии читайте в нашем материале.