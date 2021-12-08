Собирались пожениться, но погибли в одной маршрутке: новые детали о жертвах ДТП под Черниговом

После ужасного ДТП под Черниговом в области объявили три дня траура по 13 погибшим. Среди жертв оказались жители городов Борзна и Мена, а также близлежащих сел. Еще семеро человек остаются в больнице в тяжелом состоянии, местные жители собирают для них помощь, а местная власть пообещала помочь с лечением.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ужасная авария под Черниговом произошла утром 7 декабря. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением на скользкой дороге и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Удар был такой силы, что грузовик развернуло, а некоторые пассажиры вылетели из автобуса. Остальных зажало в салоне.

Трагедия унесла 13 жизней, еще семерых человек в тяжелом состоянии доставили в больницы областного центра.

Видео дня

Среди погибших оказались жители городов Борзна и Мена, а также близлежащих сел.

В частности, оборвалась жизнь молодой пары Виктории Гурин и Ярослава Веремиенко. Обоим было по 23 года, девушка была из Мены, а парень – из Борзны. В то утро они ехали в Чернигов.

Ярослав увлекался спортом, любил спортивные автомобили. Недавно парень закончил магистратуру, рассказала его знакомая. Вместе с Викторией он несколько месяцев поработал в Польше и вернулся домой. Пара уже задумывалась о свадьбе. В отношениях они состояли четыре года.

"Ярослав был единственным ребенком в семье. Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама… Он был очень спокойным и хорошим, никому в жизни не причинил зла", – говорит знакомая.

О Виктории тоже отзываются исключительно хорошо. Ее помнят как спокойную и дружелюбную девушку, которая всегда была готова помочь.

В одном из местных Telegram-каналов появилась информация, что среди погибших оказался 40-летний Андрей Тарасенко из села Прачи. Однако это неправда. Мужчина жив и здоров.

По словам старосты села Натальи Хоменко, в то трагическое утро отец четверых детей вместе с женой должны были ехать в больницу. "Жена еще и его паспорт взяла. Но он не поехал и остался дома. А вот Наталья сильно пострадала, она сейчас находится в больнице", – рассказала она.

Напомним, накануне OBOZREVATEL также рассказывал о еще четырех людях, погибших в этом ДТП.

Так, трагедия унесла жизни 19-летней Юлии и ее 49-летней мамы Нины Ткаченко, которая работала преподавателем английского языка в лицее. Скончалась также 54-летняя жительница села Великая Дочь Наталия Матяш.

Водитель маршрутки – 47-летний Александр Мартыненко – тоже погиб после столкновения с фурой. Он лишь в прошлом месяце вместе с женой отметили годовщину свадьбы. У мужчины осталось двое детей.

Александр был опытным водителем, последние четыре года трудился в компании местного перевозчика Калганова. В трагическое утро он вышел в рейс в 5:20 утра, маршрут лежал из Борзны в Чернигов через Мену.

Водитель фуры находится в больнице, но полиция его задержала – под палатой выставлена охрана. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек (грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

В больницах Чернигова остается семеро пострадавших в этом ДТП, местные жители собирают для них помощь. Также областная администрация пообещала помочь с лечением людей.