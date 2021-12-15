Луценко рассказал о разговорах с Зеленским по передаче Цемаха России: думал, что это его ошибка

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает большой ошибкой президента Владимира Зеленского передачу России без суда ключевого свидетеля по делу о сбитии над Донбассом самолета рейса МН17 Владимира Цемаха. По его словам, до приговора оставалось еще полшага.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Цензор.Нет". Он подчеркнул, что Цемах был ключевым свидетелем, видел, как заезжал на территорию Украины российский экипаж установки "Бук" и как уезжал.

"Как только речь идет о столь важном свидетеле, мы должны его по крайней мере осудить, а не отпускать таким образом. Всех российских террористов мы перед тем осуждали", – отметил экс-генпрокурор.

По версии Луценко, Зеленский позвонил ему в час ночи и начал кричать, даже с несколькими грубыми словами.

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"Вот я сейчас пришлю к тебе родственников моряков, ты им будешь объяснять, почему они не дома. Я президент, я требую". Говорю (правда, тоже не очень вежливо): "Владимир Александрович, смотрите, я закрываю ваши тылы, потому что отдать Цемаха – это сегодня очень антиукраинский шаг", – пересказал он разговор.

Генпрокурор объяснил президенту, что Украина – часть международной следственной группы, показания Цемаха могут стать билетом президента РФ Владимира Путина в Гаагский трибунал, речь идет о получении глобального выигрыша в юридическом наказании высшего руководства России.

"Я тоже завожусь, когда объясняю это. Тогда, конечно, тоже завелся. Сказал: пока я генпрокурор, не могу себе позволить такого свидетеля отдать без завершения процедуры. Они говорят: сколько тебе нужно? – Речь идет о 2-3 месяцах. – Это невозможно", – продолжил Луценко.

Он ответил, что пока является генпрокурором, то обмена Цемаха делать не будет.

"Президент говорит: тогда твои дни недолгие. – Сколько есть, все мои, и до последнего дня я буду держать эту позицию", – подчеркнул бывший руководитель ГПУ.

В результате Луценко был уволен.

Напомним, украинский разведчик, полковник запаса ВСУ Роман Червинский рассказал, как происходил вывоз Цемаха из временно оккупированного Донбасса.

Стало известно, что из Снежного до самой линии разграничения его везли как больного под наркозом, рядом была инвалидная коляска.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Цемах после обмена снова вернулся в "ДНР", где живет и сейчас.