Выданный России Цемах наслаждается жизнью в "ДНР": что произошло после операции украинских спецслужб

Подозреваемый в деле о крушении MH17 на Донбассе Владимир Цемах, которого украинские разведчики сумели вывезти с временно оккупированной территории, сегодня беззаботно живет в "ДНР". Обмен заключенными, а по факту – выдачу Цемаха России – экс-президент США Дональд Трамп называл "первым гигантским шагом к миру", а власти Украины преподносили как прорыв в переговорах. Однако сейчас ситуация возле украинских границ тревожит весь мир.

Развертывание российских войск грозит новым вторжением в Украину, о чем Соединенные Штаты уже предупредили европейских партнеров, а украинская власть отрицала до последнего.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

60-летний Владимир Цемах, выданный России в рамках обмена заключенными, по данным наших собеседников в украинской разведке, сейчас действительно находится в "ДНР".

"Он живет всего в нескольких километрах от границы с Россией. Оккупанты приняли определенные меры предосторожности, стараясь не допустить еще одной операции украинских спецслужб. Однако в то, что такое возможно, что дадут команду, сегодня уже трудно поверить", – считает источник OBOZREVATEL.

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По его словам, Цемах полностью обеспечен лекарствами, получает российское "пособие": "Не пенсию, так как он гражданин Украины. А российское гражданство ему пока не дают из-за "нюансов" со следствием по делу о сбитом малайзийском Boeing. Как говорится, "их там нет". В общем, Цемах наслаждается каждым днем – ценой жизни наших парней".

В результате спецоперации по вывозу бывшего командира роты ПВО из г. Снежное Донецкой области, который пока что находится под контролем оккупантов, погиб украинский разведчик Александр Колодяжный (скончался в военном госпитале в Киеве), еще один воин – Дмитрий Гержан – получил серьезное ранение и потерял ногу.

"Потому особенно трудно знать о беззаботной жизни предателя. Было большой ошибкой его отпускать", – говорит военный.

Для оценки операции наших спецслужб по вывозу с оккупированной территории в Киев Владимира Цемаха никто не жалел эпитетов: называли уникальной, потрясающей, соответствующей уровню Моссада (ведомство разведки и специальных задач Израиля, которое охотится на врагов по всему миру).

И это правда. Больше года понадобилось на подготовку к операции, которая вызвала воодушевленные эмоции у украинцев и животный страх у предателей Украины.

"На оккупированной территории были в шоке. Каждый предатель засыпал в страхе, что его могут так же, как и Цемаха, просто забрать из дому", – говорит разведчик.

Однако дальше все пошло "в разнос". Российский наемник должен был находиться под стражей до 20 октября 2020 года, но по команде сверху Киевский апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Ключевого свидетеля, а затем подозреваемого в сбитии пассажирского Boeing, отпустили прямо из зала суда.

Эта новость потрясла украинцев – как гражданских, так и военных. Перебить негатив не смогла даже появившаяся информация о грядущем обмене между Украиной и РФ. Однако протесты задушили на корню, а Цемаха отдали России.

Дело об одной из наиболее страшных авиакатастроф, в которой погибли 298 человек (среди них 80 детей) сейчас рассматривает Гаагский суд.

Процесс начался в марте 2020 года. Ему предшествовало почти шестилетнее международное расследование, которое пришло к выводу, что Boeing был сбит с временно оккупированной территории Донецкой области ракетой из российского ЗРК "Бук". Москва, конечно же, отрицает свою причастность к катастрофе. Среди обвиняемых – трое граждан России и один Украины.

А значимость Владимира Цемаха для правосудия трудно переоценить. Он является не только свидетелем преступлений России, но и непосредственным их соучастником. Именно он командовал ПВО в районе, где был произведен пуск, а затем упал самолет. Также ранее появилось видео, на котором Цемах говорит, что прятал "Бук".

Во время недолгого пребывания в столице Украины Цемаха допрашивали, однако Нидерландам было важно получить такого ценного свидетеля, но Россия сделала все, чтобы этого не допустить.

После того, как Украина отдала России экс-командира ПВО, прокуратура Нидерландов потребовала от Российской Федерации арестовать ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17. Она предупреждала об угрозе побега преступника, однако Москва, конечно же, проигнорировала это.

Как сообщалось на сайте прокуратуры Нидерландов, Москве даже был направлен официальный запрос по поводу Цемаха. Он был получен еще до прибытия экс-командира ПВО в Россию в рамках обмена.

"Чтобы помешать ему выйти из-под следствия, его немедленно попросили арестовать для экстрадиции в Нидерланды. Российская Федерация не выдает граждан, но поскольку Цемах имеет украинское гражданство, не было никаких препятствий для его выдачи", – сообщили в прокуратуре.

После отправки запроса Россия подтвердила его получение. Кроме того, Нидерланды еще несколько раз связывались с судебными инстанциями страны-агрессора и предупреждали о признаках того, что Цемах готовится вернуться на Донбасс. Однако Россия лишь тянула время и запрашивала от Нидерландов все новую и новую информацию.

Требования Москвы выполнялись, но затем россияне сообщили Нидерландам, что арест невозможен, так как Цемах не находится на территории РФ. Более того, впоследствии Цемах с помощью российского адвоката подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Это стало еще одним плевком России – как в лицо истинному правосудию, так и в сторону властей Украины, которые допустили такой позор.

Сегодня Владимир Цемах находится в розыске, который объявила Служба безопасности Украины по подозрению в создании террористической группы или организации (за это грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества). Информация об этом есть в розыскной базе МВД.

Эта страница сегодня является позорным напоминанием о выдаче ключевого подозреваемого в сбитии MH17 (а также виновника гибели украинских военных на Донбассе) и еще одним уроком, что с террористами переговоров не ведут.

Рассчитывать же на мирные намерения РФ и верить заявлениям ее руководства, как видим, точно не приходится. Война на Донбассе продолжается, очень напряженная обстановка и возле украинских границ, куда Россия стянула вооружение. Не добавляет оптимизма и ситуация с мигрантами в Беларуси, из-за которой в части областей Украины могут ввести чрезвычайное положение.

Вот только избавилась ли от иллюзий украинская власть или же нам можно ждать новых шагов в интересах России? Ответ на этот вопрос может серьезно повлиять как на оказание помощи междунароными партнерами перед лицом новой угрозы, так и в принципе на вступление в НАТО.