Цемаха из ОРДО вывозили как инвалида в бессознательном состоянии, – разведчик Червинский

Бывшего террориста "ДНР" Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка вывозили в бессознательном состоянии. Вместе с ним удалось спокойно пересечь несколько блокпостов боевиков.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал украинский разведчик, полковник запаса ВСУ Роман Червинский. Он также напомнил, что во время операции один офицер разведки погиб, еще один получил ранение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы привлекли врачей, которые нам подсказали необходимые диагнозы. Мы создали легенду и подготовили документы, которые указывали, что этот человек болен и находится под наркозом. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного к Донецку, пройдя три блокпоста. И эта легенда сработала на боевиков. Он сидел на заднем сиденье автомобиля, там было инвалидное кресло рядом. Они считали, что это был дедушка, которого везет его родственник к месту проживания в населенном пункте Трудовских, который граничит с Марьинкой".

Затем, добавил Червинский, возле Трудовских Цемаха пересадили в инвалидное кресло и с ним пересекли линию разграничения.

По его словам, один офицер разведки во время операции наступил на мину, заложенную террористами, и погиб. Еще один получил ранение.

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