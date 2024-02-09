Абсолютный рекорд: на границе с Венгрией задержана группа из 40 ухилянтов. Видео

В четверг, 8 февраля, украинские пограничники остановили два микроавтобуса с мужчинами призывного возраста. Водители перевозили тридцать восемь "уклонистов", что является абсолютным рекордом в настоящее время.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram. Отмечается, что проверка всех причастных и установка деталей организации незаконной схемы продолжается.

По словам пограничников, это рекордная по количеству группа нарушителей государственной границы, задержанная с 24 февраля 2022 года. Она состояла из мужчин из одиннадцати областей Украины. Организаторы незаконной переправки, при успешном завершении "сделки" планировали получить от своих "клиентов" от $4500 до $8500.

Пограничники сообщили сотрудникам полиции о выявлении в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления. На задержанных составлены админпротоколы.

Ранее стало известно, что стражи порядка из Буковины и четырех его сообщников будут судить за организацию схемы нелегального выезда ухилянцев через украинскую границу в Румынию. За весь "пакет" услуг дельцы брали от 3500 до 6000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в разных регионах Украины СБУ ликвидировала пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов – депутат райсовета из Прикарпатья и должностное лицо Службы судебной охраны из Кировоградщины.