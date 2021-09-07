Лежал неподвижно около пяти суток: в полиции раскрыли новые детали о смерти ребенка в Черкассах

В полиции Черкасс раскрыли новые детали о смерти 7-летнего Андрея Лясова. Накануне тело мальчика, который умер 5 сентября, передали на вскрытие.

Как сообщает "Про все", об этом рассказал на исполнительном комитете горсовета начальник Черкасского райуправления милиции Владимир Матюшенко. Ряд экспертиз должен определить повреждения на теле ребенка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ответ на вопрос, можно ли было спасти ребенка, даст нам эксперт, который проводит экспертизу и вскрытие. Из анализов станет известно, есть ли слюна собак в крови. Если были задействованы в травмах животные, это покажут экспертизы", – отметил он.

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Известно, что в больницу мальчик попал уже с пролежнями, то есть он лежал неподвижно около 5 суток.

"Смерть ребенка наступила от травмы головы", – добавил правоохранитель.

Матюшенко подтвердил, что семья Лясових действительно конфликтная и неоднократно провоцировала соседей на стычки.

По его словам, следователи проверят, действительно ли мать мальчика находилась в больнице в Киеве, когда узнала об инциденте с ее сыном.

В свою очередь, начальница службы по делам детей Черкасского горсовета Светлана Шишлюк заявила изданию "Вичерпно", что оснований для взятия семьи на юридический учет пока нет.

"Мы были дома, обследовали условия проживания. Там четырехкомнатная квартира, для каждого ребенка отдельная комната со всей необходимой мебелью и оборудованием. Мы не можем сказать, что детьми там не занимались", – отметила она.

Шишлюк добавила, что никакой негативной информации об этой семье ранее не поступало. После смерти мальчика с семьей будет работать служба по делам детей и Центр социальных служб для того, чтобы "помочь выйти из кризисной ситуации".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на отчаянные усилия врачей Черкасской областной детской больницы, спасти жизнь семилетнему Андрею не удалось. Ребенок, который прибыл в реанимацию уже в состоянии комы и с тяжелыми травмами, так и не пришел в себя – вечером 5 сентября мальчик умер.

Его матери и отчиму – Виктории и Юрию Лясовим – объявлено подозрения в оставлении ребенка в опасности, сейчас они находятся за решеткой.

Мальчик попал в больницу с гематомой головного мозга, оторванными губами и частью полового органа, изгрызенными ушами, следами от тушения сигарет на теле. Характер повреждений свидетельствует о пытках. Рассматривается версия о нападении на него собак, которых содержала семья.