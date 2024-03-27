В Хмельницкой области в ДТП с грузовиком погибли 19-летний водитель и его пассажир: появились подробности. Фото
Во вторник, 26 марта, на трассе "Стрый – Изварино" вблизи села Малашевцы на Хмельнитчине произошло ДТП с участием автомобиля "Mitsubishi L200" и грузовика "MAN". В результате аварии погибли два человека.
Об этом "Суспільному Хмельницкий" рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега. Она отметила, что за рулем грузовика находился 39-летний житель Винницкой области, а легковушкой управлял молодой человек 19 лет.
Он и 15-летний пассажир Mitsubishi от полученных травм погибли на месте происшествия. Оба были жителями Хмельницкой области.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286, отметила Глега. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 21 марта во Львове произошло масштабное ДТП на Скниловском мосту. Правоохранители заявили о столкновении 27 автомобилей. На дороге в это время был сильный туман.
Полицейские призвали водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Правоохранители напоминают, что во время тумана следует двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
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