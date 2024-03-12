На Львовщине перевернулся рейсовый автобус с пассажирами: пострадали 16 человек. Фото

В селе Прилбичи Яворовского района Львовской области 12 марта произошло ДТП с пассажирским автобусом. Транспортное средство перевернулось, в результате чего пострадали 16 человек (среди них минимум один несовершеннолетний).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Львовский облцентр экстренной медпомощи и медицины катастроф. По его данным,водитель автобуса якобы не справился с управлением.

По данным ZAXID.NET, в аварию попал рейсовый автобус "Львов – Липовец" и легковушка Volkswagen. Машины якобы столкнулись.

На месте дорожно-транспортного происшествия работало семь команд скорой помощи.

14 потерпевших, в том числе 17-летний ребенок, госпитализирован с травмами разной степени. Еще двум пассажирам медики помогли на месте аварии.

"Призываем вас быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Простые вещи спасают жизнь!" – обратились сотрудники скорой к украинцам.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Киевской области на трассе Киев-Одесса автомобиль Mazda на скорости въехал в бетонный блок. В результате аварии водитель легковушки и ее пассажирка погибли на месте. Еще одну женщину госпитализировали.

– На Киевщине за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими, погибли 23 человека.

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