На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие, пострадал двухлетний ребенок. Фото

В районе села Пятничаны Стрыйского района Львовской области в автомобильной аварии погибло два человека и получил травмы маленький ребенок. ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге "Киев-Чоп".

Происшествие подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Львовщины. На трассе столкнулись два транспортных средства – легковой Ford Focus и грузовик DAF.

Ford Focus управляла 32-летняя жительница одного из поселков Стрыйского района. Она погибла на месте ДТП. 31-летний пассажир, житель того же населенного пункта, умер в больнице. Также в машине находилась двухлетняя девочка. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

За рулем DAF ехал 45-летний украинец, житель Херсонской области. Судя по информации правоохранителей, серьезных травм он не получил.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять авто (до трех лет) или без такового.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 марта на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом. Погибли три человека, по меньшей мере 14 пострадали. Среди потерпевших есть дети.

– 12 марта вблизи села Тязов (Прикарпатье) Mercedes C220 выехал на встречную полосу движения и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Уезда в Ивано-Франковск. Умерли водитель автобуса и двое пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!