Как Украина получила данные от 'вагнеровцев' о преступлениях на Донбассе: подробности

Украинская военная разведка в рамках отработки и поиска российских наемников, которые воевали на Донбассе, сумела собрать доказательства их причастности ко многим преступлениям на востоке нашей страны. При чем все удалось выстроить таким образом, что они сами раскрыли сведения.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, посвященном спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Началось все с выманивания боевиков при помощи обычных объявлений на российских сайтах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Украинской разведке удалось выйти на россиянина Артема Миляева (позывной "Шаман"). Он признался, что имеет опыт войны в Чечне, Сирии и на Донбассе. На востоке Украины он командовал штурмовой бригадой "ДНР".

Вербовка продолжилась уже через него. Кандидатам предлагалось заполнить формы с личными данными и военным опытом.

Всего удалось собрать сведения на 180 человек. Многие из них давали данные о вторжении России в Украину, о поддержке военной компании Вагнера правительством России. Таким образом было получено множество фото и видеоматериалов, часть из которых ранее не была известна, о сбитии украинского вертолета на Донбассе в 2014 году.

В итоге украинская разведка отобрала несколько десятков боевиков, чьи преступления были доказаны, чтобы задержать их. Среди тех людей были воевавшие против Украины под Иловайском и Дебальцево, причастные к сбитию Ил-76, когда погибли 49 украинских военных, и малазийского рейса МН17.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Bellingcat 17 ноября обнародовали свое расследование о "вагнергейте". По их данным, украинские спецслужбы блестяще организовали спецоперацию по захвату российских наемников, однако довести ее до конца не удалось. Все подробности читайте в нашем материале.