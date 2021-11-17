В операции с 'вагнеровцами' Украине помогал завербованный ГРУшник: что о нем известно

Украинская разведка привлекала к спецоперации по "вагнеровцам" бывшего сотрудника Главного разведывательного управления российского Минобороны. Его удалось завербовать во время работы в "ДНР".

Такие данные обнародованы в расследовании Bellingcat. Отмечается, что речь идет о бывшем офицере среднего звена.

Отмечается, что ГРУшника скомпрометировали и завербовали во время его работы в "ДНР" за несколько лет до этого. В 2019 году он вернулся в Россию и вышел на пенсию.

Он мог предоставлять информацию, предупреждать о рисках и потенциально был полезен, чтобы подтвердить легитимность вербовки в случае необходимости. То есть, чтобы у наемников не возникало подозрений.

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Расследователи Bellingcat уточняют, что не смогли выйти на этого "крота" и узнать больше сведений о нем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам", которые было обнародовано 17 ноября. По их данным, украинские спецслужбы блестяще организовали спецоперацию по захвату российских наемников, однако довести ее до конца не удалось. Подробнее о том, почему она провалилась, читайте в нашем материале.