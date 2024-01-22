Коломойскому снова уменьшили залог, но продлили срок пребывания в СИЗО: подробности

Украинский олигарх Игорь Коломойский, подозреваемый в мошенничестве и легализации имущества, должен находиться под стражей до 2 марта 2024 года. Альтернатива этому – внесение залога, сумма которого была снова уменьшена – до 2 миллиардов 650 тысяч гривен.

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Такое решение 22 января принял судья Шевченковского райсуда Киева Алексей Глянь. Заседание транслировали на youtube-канале ТСН.

Сторона обвинения ходатайствовала о продолжении содержания Коломойского в изоляторе СБУ на время проведения досудебного расследования.

Адвокаты же бизнесмена настаивали на изменении меры пресечения. Причиной назвали ухудшение здоровья олигарха и ухудшение его состояния в изоляторе. Защита просил заменить содержание под стражей на домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области.

Также в начале заседания адвокаты Коломойского сообщили, что он хочет заявить отвод судьи Алексею Гляню. Однако это заявление суд оставил без удовлетворения.

Относительно ходатайства прокурора, суд решил удовлетворить его частично и продлить срок содержания Коломойского под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 марта, с альтернативой внесения залога в размере 2 млрд 650 млн грн.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве о передаче бизнесмена на поруки.

Напомним, Игорю Коломойскому вручили уже три подозрения. Первая касается завладения 570 млн грн компании "Укрнафта", вторая – завладение средствами ПриватБанка более чем на 9,2 млрд грн, третья – завладение 5,8 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

16 ноября суд продлил содержание под стражей Коломойского с возможностью до 2 января внести залог в размере 3,8 млрд грн. Адвокат бизнесмена заявил, что такая сумма для подозреваемого необъятна.

10 ноября судьи также отказали в ходатайстве защиты Коломойского, который просил его отпустить под домашний арест из-за ухудшения здоровья. Сам Коломойский отказался комментировать решение суда.

2 сентября олигарху сообщили о подозрении по делу ПриватБанка. Он обвиняется в том, что в 2013-2020 годах он легализовал более 0,5 млрд грн путем их вывода за границу через инфраструктуру подконтрольных финучреждений.

Также олигарха подозревают в организации подделки документов на перевод средств.

В НАБУ заявили, что Коломойский разработал план завладения средствами ПриватБанка для финансирования оффшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале банка.

В то же время Апелляционная палата ВАКС благодаря "правкам Лозового" окончательно закрыла одно из производств, инициированных Национальным антикоррупционным бюро по Коломойскому.

Сам Коломойский назвал абсурдными все обвинения.

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