Коломойский просит суд изменить размер залога: началось заседание. Видео

В Киевском апелляционном суде 6 октября началось заседание по рассмотрению апелляции бывшего владельца "ПриватБанка". Представители Игоря Коломойского, которому сообщено о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса, просят суд изменить размер определенного для него залога.

Об этом сообщает 5 канал. Сам Коломойский в начале заседания появился в зале в хорошем настроении.

"Коломойский просит суд изменить размер залога", – передает корреспондент телеканала из зала суда.

Представители олигарха пытаются через суд добиться отмены увеличения ему залога до 3,9 миллиарда гривен. Соответствующее решение 15 сентября вынес Шевченковский суд Киева.

Также СМИ опубликовали видео с самим экс-владельцем "ПриватБанка". Он, судя по кадрам, в суд прибыл в приподнятом настроении.

Видео дня

"Коломойский в хорошем настроении снова в киевском суде. Начинается заседание по рассмотрению апелляции", – отметил общественный деятель Андрей Смолий.

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Напомним, 2 сентября Коломойскому объявили о подозрении в легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным СБУ, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Коломойскому инкриминировались преступления, предусмотренные ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём).

В тот же день суд избрал для экс-владельца "Приватбанка" меру пресечения в виде ареста с залогом в полмиллиарда гривен.

А уже через пять дней спустя, 7 сентября Коломойский получил новое подозрение – его обвиняют в хищении из ПриватБанка на 9,2 млрд грн.

15 сентября "букет" полученных олигархом подозрений расширился подозрением в организации преступной группы. Благодаря ей Коломойский, по данным СБУ, провернул "схему" на 5,8 млрд. грн.

После новых подозрений Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн гривен. Именно это решение 6 октября пытаются оспорить его защитники.