Как сомалийские пираты: россияне в Черном море обстреляли гражданское судно с грузом пшеницы для Египта. Фото

В четверг, 12 сентября, российская ракета поразила гражданское судно в Черном море сразу после того, как оно вышло из украинских территориальных вод. Корабль перевозил пшеницу для Египта. Президент Владимир Зеленский призвал мир отреагировать на российский террор, отметив важность украинского экспорта зерна для глобальной продовольственной безопасности.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. Он также опубликовал фото пораженного судна с зерном.

По словам президента, к счастью, обошлось без человеческих потерь.

"Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что поставки украинского зерна в страны Африки и региона Ближнего Востока критически важны.

"Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью" для ракет", – отметил Зеленский.

Украина ожидает реакцию мира на эту ракетную атаку, подчеркнул президент.

Напомним, что в этот же день, 12 сентября, российские оккупанты обстреляли машину гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. В результате теракта погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики вывозят ворованное украинское зерно в Иран. В частности, зерно с временно оккупированных территорий Луганской области транспортируют поездами в Каспийское море, а оттуда уже в Иран.

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