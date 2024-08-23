Российские захватчики продолжают вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий нашей страны. В этом году зерновые из захваченной Луганской области россияне везут в Иран.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По их информации, оккупантами создан новый логистический маршрут для вывоза украинской аграрной продукции. В частности, зерно из Луганщины транспортируют поездами в Каспийское море, а оттуда уже в Иран.

"В то же время в Кремле не удовлетворены падением урожайности на ВОТ Херсонщины, хотя причина в уничтожения самим Кремлем системы орошения вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС", – добавляют в ЦНС.

Недовольство Москвы объясняется отчетами российских "властей" оккупированных территорий. Так, недавно коллаборант, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо жаловался на нехватку зерна и одновременно хвастался оказанной "помощью" – зерном из оккупированной части Луганщины.

Как сообщал OBOZ.UA, "губернатору" Сальдо сообщили о еще одном подозрении. В этот раз – в похищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна.

Бывший нардеп, а до этого глава Херсона Сальдо стал коллаборантом еще в 2022 году. И осенью того же года он создал "временную администрацию" на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов". В то время там хранилось более 30 тысяч тонн зерновых, которые Сальдо отдал приказ вывезти.

Хотя коллаборант хочет выглядеть умелым руководителем и сообщает о "помощи" зерном Херсонщине от Луганщины как о победе, на оккупированной территории Юга эта новость шокировала людей. До широкомасштабного вторжения Херсонщина никогда не знала проблем с зерном, и в 2022-23 годах собрала неплохой урожай.

А причина недостаточного урожая в этом году не только в уничтожении системы орошения, но и в том, что у селян оккупанты урожай либо отбирают, либо покупают за бесценок.

Только за 2023 год Украина потеряла из-за оккупации южных и восточных регионов не менее 8.5 миллионов тонн урожая.

А тем временем Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы доставили судном Енисей.

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