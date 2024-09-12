Оккупанты нанесли удар по машине Красного Креста в Донецкой области: три человека погибли, два ранены. Фото

Днем 12 сентября российские оккупанты обстреляли транспорт гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области. Вследствие теракта погибли три человека.

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Еще двое людей получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации президента, пострадавших людям предоставляется вся необходимая помощь. Еще трое человек были убиты этим российским ударом.

"В этой войне все очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", – написал Зеленский.

Глава государства заявил, что мир должен реагировать жестко и принципиально на российские преступления. Зеленский отметил, что и странам, и международным организациям нельзя оставаться равнодушными, ведь только вместе мир может заставить Россию прекратить террор и заставить Москву искать мир.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что трое погибших – штатные работники Красного Креста, граждае Украины. Машина гуманитарной миссии попала под обстрел в селе Веролюбовка Донецкой области. Работники Красного Креста находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь.

Лубинец возмутился, что об обстреле уже известно, но Международный комитет Красного Креста молчит и никак не реагирует на российский теракт.

"Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом, это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ! МККК должна официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций! Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смерти собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?", – написал Лубинец.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что россияне обстреляли грузовик из ствольной артиллерии. По информации правоохранителей, сотрудники Красного Креста прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет. Двое из них 35 и 41-летних коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября оккупационная армия РФ атаковала Хмельницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела на территории региона возник пожар. Возгорание произошло на одном из складов хранения мебельной продукции.

Напомним, ночью 12 сентября российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев. Враг запускал по украинской столице ударные дроны-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все вражеские БПЛА уничтожили на подступах к столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

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