Израильский медиаресурс попал в скандал из-за материала о 'ДНР': посольство Украины назвало публикацию позором

Государственный телеканал "11 КАН" Израиля попал под волну критики из-за интервью с представителем российской оккупационной администрации в Донецке Денисом Пушилиным. В нем глава террористов "ДНР" высказывал лживые нарративы относительно обострения на Донбассе.

Часть его заявлений с видео появились на сайте медиаресурса днем 19 февраля. На это отрицательно отреагировали в посольстве Украины в Израиле, назвав материал позором и призвав удалить его.

В разговоре с журналистами израильского гостелеканала Пушилин обвинил Украину якобы в намерениях "инициировать военное противостояние и перейти в наступление". Также главарь непризнанной "ДНР" предупредил: "если будут убиты мирные жители", им придется обратиться за помощью к Российской Федерации.

Видео дня

Он упомянул о голосовании в российском парламенте вопроса о признании "независимости" оккупированной территории, которую он "возглавляет". В частности предупредил, что "ДНР" пытается добиться своего общего признания как "члена международного сообщества".

Среди прочего лидер террористов обратился к гражданам Израиля, утверждая: "Мне не нужно учить израильтян, которые хорошо понимают, что такое жить в условиях террористических угроз. Это та ситуация, в которой мы живем в тени Украины".

Украинское посольство в Израиле решительно осудило факт попадания "11 КАН" под российскую пропаганду и распространения им лживых рассказов о ситуации в нашем государстве.

В Facebook дипведомства подчеркнули, что уделение внимания представителю российской оккупационной администрации еще больше утруждает и без того напряженную ситуацию по безопасности и подрывает усилия по деэскалации напряженности.

"Это не свобода слова, а добавление больше масла в огонь. Досадно, что израильские СМИ используются для гибридной войны, которую Россия ведет против демократий и свободных народов", – отметили в посольстве.

Там добавили, что так называемое интервью вышло именно в то время, когда весь демократический мир, среди которого и ключевые партнеры Израиля – США, Британия и Евросоюз – прилагают огромные усилия, чтобы "отпугнуть Россию от дальнейшего вторжения в Украину".

Дипломаты призвали немедленно удалить соответствующую публикацию из всех медиаплатформ и ресурсов. Отметим, что на 11:00 воскресенья, 20 февраля, материал о заявлениях главаря террористов все еще размещался на сайте "11 КАН", а видео уже были недоступны.

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