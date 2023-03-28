Изнасилование девочки на Закарпатье: прокуратура обжаловала скандальный приговор, ВСП проверит судью

Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции со сверхмягким приговором за групповое изнасилование несовершеннолетней. Троим подозреваемым в насилии над 14-летней девочкой и обнародовании видео изнасилования в школе, где она учится, судья Воловецкого районного суда Закарпатской области Оксана Софилканич назначила по два года условно и денежные штрафы в размере нескольких десятков тысяч гривен.

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О подаче апелляционной жалобы сообщили в Офисе генерального прокурора. В то же время в Высшем совете правосудия приняли решение о проверке судьи, которая приняла скандальное решение.

По данным ОГПУ, Закарпатская областная прокуратура будет оспаривать приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней.

"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции. Напомним, 16 марта 2023 года упомянутый суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. На данный момент приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В Высшем совете правосудия пообещали проверить судью Воловецкого райсуда Закарпатской области, которая приняла резонансное решение.

В ВСП подчеркнули, что разделяют обеспокоенность общественности относительно объективности проведенного досудебного и судебного расследования по указанному делу, а также справедливости определенного судом наказания лицам, обвиняемым в совершении указанного уголовного правонарушения.

Там также подчеркнули, что не имеют полномочий вмешиваться в рассмотрение судами судебных дел, давать оценку имеющимся в деле доказательствам, проверять внепроцессуальным способом законность и обоснованность судебных решений, комментировать их. Это – прерогатива судов высшей инстанции, в частности апелляционного, в котором приговор Воловецкого райсуда будет оспаривать прокуратура Закарпатской области.

Также в Высшем совете правосудия напомнили, что этот орган не может инициировать открытие дисциплинарного дела на основе публикаций в СМИ, в то же время он может и обязан реагировать на жалобу о совершении дисциплинарного проступка судьей, которую может подать любой гражданин Украины.

"Статьей 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрены основания дисциплинарной ответственности судьи, в частности умышленное или вследствие халатности незаконный отказ в доступе к правосудию, или иное существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что сделало невозможным реализацию участниками судебного процесса процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей, а также допущение судьей, участвовавшим в принятии судебного решения, нарушения прав человека и основных свобод или другого грубого нарушение закона, что привело к существенным негативным последствиям", – пояснили в ВСП.

Жалобы на судью Воловецкого райсуда в Высшем совете правосудия обещают проверить, как и жалобы Софилканич о вмешательстве в ее деятельность в ходе рассмотрения дела - и потом принять решение.

"Высший совет правосудия сообщает, что зарегистрированные жалобы о совершении судьей Воловецкого районного суда Закарпатской области Софилканыч дисциплинарного проступка и уведомления судьи о вмешательстве в ее деятельность как судьи во время осуществления правосудия будут объективно проверены, им будет дана соответствующая оценка в определенном законом порядке", – отмечено в сообщении.

В то же время в ВСП призывают СМИ, общественных деятелей и рядовых украинцев к сдержанности в комментариях по этому делу, ведь если они будут трактованы как давление на судью, это может помешать принятию справедливого решения судом высшей инстанции.

"Высший совет правосудия призывает к сдержанности высказываний в средствах массовой информации, в частности в грубой и агрессивной форме, выходящих за пределы допустимой критики, которая может быть расценена как давление на суд, призывы к расправе над судьей, которые представляют реальные риски для судьи во время осуществления правосудия, а также угрозу для принятия справедливого и беспристрастного судебного решения, которое будет принято апелляционным судом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы", - подчеркнули в ВСП.

Напомним, 16 марта на Закарпатье суд назначил условные сроки трем изнасиловавшим несовершеннолетнюю подросткам. Трое местных парней летом 2021 года совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Изнасилование они сняли на видео, которое затем распространили в школе, где обучалась жертва насилия.

Сначала суд назначил подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, но затем сократил срок до двух лет испытательного срока из-за того, что они не достигли совершеннолетия, а также потому, что о них хорошо отзывались по месту жительства и обучения и они не имели судимостей.

Кроме двух лет условно каждого из злоумышленников обязали выплатить потерпевшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Также стало известно, что на суде интересы пострадавшей представлял сотрудник службы по делам детей Нижневоротского сельского совета – именно эта служба дала крайне положительные характеристики обвиняемым, а мать одного из них работает в сельсовете бухгалтером.

После резонанса вокруг сверхмягкого приговора судья сбежала на "больничный", а журналисты раскопали другие странные решения, которые она принимала ранее.

Кроме того, сообщалось, что обидчики гуляли во время домашнего ареста и пугали жертву.