Издевательства над 6-летним мальчиком в Черкассах: суд арестовал дедушку ребенка

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Издевательства над 6-летним мальчиком в Черкассах: суд арестовал дедушку ребенка

В субботу, 4 сентября, Сосновский районный суд в Черкассах арестовал деда покалеченного 6-летнего мальчика, который находится в реанимации. Гражданин – неродной дедушка ребенка и муж Виктории Лясовой.

Мужчина будет находиться под стражей в течение 60 дней. Такое решение озвучил судья Юрий Рябуха, передает "Укринформ".

Ранее деду мальчика сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее за собой тяжкие последствия)

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Дом, где пострадал мальчик.
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Напомним, что 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову. Женщину, которая является матерью отчима малыша, подозревают в издевательствах над 6-летним внуком.

Лясова много лет скрывалась от полиции, а приемного отца мальчика уже признавали виновным в совершении преступления. Подробности об этой семье читайте в нашем материале.

В то же время, в Черкасской областной прокуратуре проинформировали, что расследование данного дела продолжается.

Бабушку мальчика тоже арестовали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Состояние мальчика, над которым, вероятно, поиздевались его родные, ухудшилось. За жизнь ребенка, находящегося в коме, борются врачи.

  • Спустя несколько дней у пострадавшего малыша ухудшились все показатели здоровья.

  • Эксклюзивные подробности и новые детали трагедии вы найдете в нашем материале по ссылке.

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