Издевательства над 6-летним мальчиком в Черкассах: суд арестовал дедушку ребенка

В субботу, 4 сентября, Сосновский районный суд в Черкассах арестовал деда покалеченного 6-летнего мальчика, который находится в реанимации. Гражданин – неродной дедушка ребенка и муж Виктории Лясовой.

Мужчина будет находиться под стражей в течение 60 дней. Такое решение озвучил судья Юрий Рябуха, передает "Укринформ".

Ранее деду мальчика сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (Оставление в опасности малолетнего ребенка, повлекшее за собой тяжкие последствия)

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Напомним, что 31 августа суд арестовал бабушку мальчика Викторию Лясову. Женщину, которая является матерью отчима малыша, подозревают в издевательствах над 6-летним внуком.

Лясова много лет скрывалась от полиции, а приемного отца мальчика уже признавали виновным в совершении преступления. Подробности об этой семье читайте в нашем материале.

В то же время, в Черкасской областной прокуратуре проинформировали, что расследование данного дела продолжается.

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