Избиение военного в Смеле: избраны меры предосторожности еще двум соучастникам преступления

Суд избрал меры пресечения еще двум соучастникам избиения военного в Смеле Черкасской области. Они будут находиться под домашним арестом.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении "Требование", "Хулиганство" и "Незаконное хранение оружия и наркотиков" (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

"Избраны меры пресечения еще двум соучастникам избиения военного в Смеле. По ходатайствам прокурора Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения - круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что по результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении военнослужащего и вымогательстве от него средств в городе Смела Черкасской области. Он скрывался от органов следствия в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

Позже сообщили о подозрении в хулиганстве еще двум соучастникам преступления (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Напомним, в начале сентября этого года в Смеле Черкасской области местный "авторитет" Долотенко избил участника российско-украинской войны Анатолия Кравченко. Также он угрожал бывшему военному и его пожилым родителям, требуя от Кравченко "извинений" за подорванный "авторитет".

Причиной конфликта стала аварийная ситуация на дороге между Долотенко и родителями Кравченко и тот факт, что военный через соцсети искал обидчика своих родителей. В описании Долотенко узнал себя и позвал эксвоенного на разговор, во время которого нанес ему несколько ударов, от которых Кравченко, получивший на фронте тяжелую контузию, падал на землю.

В полиции сначала не открыли производство по факту избиения, мотивируя это отказом самого Кравченко от претензий к Долотенку. Однако после огласки эксвоенное заявление написал, на ситуацию обратили внимание блоггеры и народные депутаты, а министр внутренних дел Игорь Клименко пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание.