В Черкасской местный 'авторитет' избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

В городе Смела на Черкасщине разразился скандал вокруг избиения бывшего военного, потерявшего здоровье на фронте. Местный "авторитет", профессиональный боксер Вадим Долотенко избил участника боевых действий Анатолия Гончаренко, поводом к нападению стала аварийная ситуация между Долотенко и родителями Гончаренко в селе близ Смелы.

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После избиения "авторитет" угрожал пострадавшему и заставил его записать видео с "извинениями", жители Смелы вышли на протесты, после огласки за дело взялась полиция. OBOZ.UA собрал все подробности инцидента (осторожно, на видео, касающихся инцидента, есть нецензурная брань)

Избиение военного: люди в шоке, полиция "разводит руками"?

Позорная история с избиением произошла в Смеле еще 4 сентября. Как писали местные паблики, конфликт произошел после ДТП в селе Ташлык Черкасского района. Там, по данным Telegram-каналов, Долотенко подрезал по дороге автомобиль, в котором ехали родители военного.

"По предварительной информации Анатолий Гончаренко служит в подразделении ССО, сейчас находится на больничном после контузии, написал в фейсбуке пост о досадной ситуации, которая произошла на дороге с его родителями. Анатолий захотел найти негодяев, которые оскорбляли его родителей. Негодяем оказался Вадим Долотенко, который приехал на встречу с военным и нанес ему удар в лицо", – писал один из пабликов.

Между тем в пресс-службе Черкасской области по "горячим следам" журналистам черкасского издания "Про все" заявили, что потерпевший не является военнослужащим, а просто был одет в "похожую на военную одежду". О том, что поводом для избиения стал конфликт на дороге, в полиции также упомянули, однако в детали не удавались – ограничились сообщением о том, что один из участников (как выяснилось позже, это был Гончаренко), оторвал от автомобиля Долотенко номерной знак.

"Очевидцы сообщили, что между мужчинами произошел дорожный конфликт: один из них оторвал с автомобиля номерной знак, после чего владелец ударил его. Свидетели вызвали полицию. Правоохранители среагировали мгновенно. Участника инцидента забрали в больницу, где у него не обнаружили телесных повреждений. Мужчина отказался от написания заявления и сообщил, что не имеет ни к кому претензий", – процитировали журналисты заявление пресс-секретаря региональной полиции Зои Вовк.

Именно этим – отказом Гончаренко от претензий – спикер полиции объяснила тот факт, что спустя почти неделю после нападения на военного правоохранители так и не смогли открыть уголовное производство. Что, в конце концов, привело к обвинениям черкасских полицейских в "крышевании" местного "авторитета".

"В Смеле происходит инцидент, который не нужно умалчивать. Снова избили военного, унизили честь и достоинство его родителей и заставили военного извиняться! Рядом бездействовали беспозвоночные полицейские и некоторые наблюдатели за этим позорным действом! Во-первых, обидчик и его приспешники, вместе с полицейскими должны понести ответственность за этот произвол и ответственность по закону уголовная! Во-вторых, это показывает срез бессознательного и совсем далекого от войны общества!" – говорится в одном из сообщений в Facebook.

Преступление, зафиксированное на видео

Также в сети появились кадры потасовки. На них видно, как группа молодых людей обступила мужчину в военной форме. Один из них, в белой футболке, после разговора на повышенных тонах бьет мужчину в лицо, тот от удара падает.

Впоследствии жертве помогли подняться, "разговор" продолжился и завершился еще по меньшей мере одним сильным ударом в голову, после которого военный снова падает и остается лежать. Еще один "товарищ" нападавего в белой футболке тоже бьет жертву.

Местное издание 18 000 уточнило: автомобиль обидчика его родителей Гончаренко разыскивал с конца августа. Именно тогда на своей странице в соцсети опубликовал сообщение о том, что разыскивает автомобиль на иностранных номерах. Как писал сам военный, водитель этого автомобиля допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

В конце концов сообщение увидел Долотенко – и вызвал Гончаренко на "стрелку". Во время встречи он с подельниками требовал у Гончаренко "извинений" за то, что тот якобы "опозорил во всю Смелу" обидчика своих родителей.

Также в сети появилось снятое самим Долотенко видео, на котором тот в присутствии полицейских требует у Гончаренко "объяснить ситуацию", обзывает военного и кричит, что тот его "опозорил".

Впоследствии в этом же ролике зафиксировано, как Гончаренко, стоя на коленях, прикручивает снятые с автомобиля "авторитета" номера. На лице воина уже видно покраснение под правым глазом, которое позже якобы не заметили в больнице, куда его увезли полицейские.

А еще позже Гончаренко уже с совсем "незаметными" следами побоев записал видео с извинениями перед Долотенко, в котором заявил, что в конфликтной ситуации на дороге "виновны" были его родители.

Что известно об участниках драки в Смеле

По данным черкасского издания 18000, Вадим Долотенко является фигурантом ряда уголовных производств. Дела, утверждают журналисты, связаны "с причинением телесных повреждений, а также грабежами". А издание "Главком" со ссылкой на собственные источники отметило, что "Долотенко знают как местного наркобарона".

"В 2017 году у него возник конфликт с местным активистом Ильей Слободяником. Именно Слободяник один из первых опознал на видео конфликта Долотенко. Одно время Слободяник обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего вождя города Смелы Виктора Федоренко. За более чем семь лет привлечь к ответственности Долотенко по этим эпизодам стороне обвинения не удалось. Это дело до сих пор рассматривается в суде", – пишет 18000.

Также издание утверждает, что фамилия Долотенко фигурирует в еще одном уголовном производстве: речь идет о грабеже в Смеле в 2020 году, по факту которого суд уже вынес приговор.

"Как установило следствие, Долотенко приехал под дом местной жительницы, чтобы найти там ее сына, якобы провинившегося денег. Не найдя ни сына, ни денег, Долотенко сорвал с женщины золотой кулон и сказал, что вернет, когда получит деньги от ее сына. После этого с места происшествия скрылся. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по этому делу, приговорив Долотенко по статье "грабеж" к году заключения, впрочем, заменив это наказание условным сроком", – говорится в материале.

А вот жертва избиения, военный Анатолий Гончаренко, никого не грабил: он добровольцем пошел защищать Украину.

В течение двух лет он воевал на передовой в составе одного из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, на войне потерял здоровье. По данным 18 000 был демобилизован "по семейным обстоятельствам".

Реакция общества и власти на избиение военного в Смеле

10 сентября в Смеле неравнодушные вышли на митинг под отделением полиции в городе с требованием привлечь Долотенко к ответственности за нападение на военного. Также активисты опубликовали и передали в полицию запись разговора "авторитета" с Гончаренко, во время которого тот угрозами заставлял военного записать видео с извинениями. На аудио звучат угрозы "закатать в асфальт" и "уничтожить" как самого Гончаренко, так и его родителей.

После избиения профессиональным боксером, отмечают в местных пабликах, защитник, во время выполнения боевого задания получивший тяжелую акубаротравму, получил сотрясение мозга.

"Моральное и физическое состояние Анатолия значительно ухудшилось. Ему угрожают расправой. У меня впечатление, что обидчик ненавидит всех наших военных", – написала Наталья Осыка.

И резонанс дело таки получило.

"Смела, Черкасщина. Местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил военного и заставил его извиняться за то, что он подверг сомнению его "авторитет" публикацией в Facebook", – отметил блогер Игорь Лаченков.

"Вадик напал на военного в Смеле на Черкасщине. Вадика покрывают местные м*сора... Полиция Смелы падает на дурачков и делает вид, что ничего не произошло. Таких "вадиков" полно по стране. В Одессе есть аналог – Подобедов. Здоровый лоб, сделал себе справку о непригодности, держит свою банду, занимается рэкетом, полиция там тоже слепа", – отреагировал на возмутительную ситуацию активист и волонтер Сергей Стерненко.

На инцидент также отеагировал бизнесмен и депутат из Черкасской области Виктор Овчаренко. Он инициировал проведение в стенах городского совета Смелы расширенного совещания.

"Мне кажется, что это странно, когда на глазах полицейских избитого военного заставляют извиняться. Я знаю этого парня лично. В начале полномасштабного вторжения он был в нашем добровольном формировании, а затем ушел в Силы специальных операций. Бывших военных не бывает, человек в военной" форме – это наш флаг", – отметил депутат.

Также на конфликт отреагировал народный депутат и военный Сергей Рудык. Он рассказал, что Гончаренко и его семьи угрожали расправой.

"Добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранений, угрожал расправой местный бандюк!!! Просто ужасная история произошла в Смеле. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, а следовательно, проблемы не существует... История классическая, в стиле начала 90-х. Родители военного попали в ДТП по вине местного "авторитета". Далее, как в криминальных боевиках, угрозы родителям и военному ("закопаю" в асфальт, "уничтожу" - есть записи), требование разместить в ФБ унизительное видео с "признанием вины" и извинениями перед братвой", – написал нардеп.

Также на скандальную ситуацию отреагировал глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Увидел позорный случай нападения на военнослужащего на лечении в городе Смела. Этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию. Ждем скорую реакцию", – написал он.

Высказался и министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке по поводу действий (или, вернее, возможного бездействия) местных полицейских. Каждый день Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", – говорится в его заявлении.

После резонанса в Нацполиции 10 сентября заявили, что "по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле следственные полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК. Все виновные будут привлечены к ответственности. В отношении действий полицейских руководств начато служебное расследование. Расследование находится на контроле Главы Национальной полиции".

Правда, нардеп Рудик в своем обращении отмечает, что требует "проведение служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранение руководства местной полиции, и открытие уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений (а не хулиганки, как считают они)".

Напомним, осенью прошлого года в избиении военного в Киеве обвинили нардепов Дмитрука и Куницкого. По факту было возбуждено уголовное дело.

Нардепам инкриминируют две статьи – умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 28 УКУ), а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 2 ст.