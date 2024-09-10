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В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

Лилия Рагуцкая
Расследования
12 минут
129
В Черкасской местный 'авторитет' избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

В городе Смела на Черкасщине разразился скандал вокруг избиения бывшего военного, потерявшего здоровье на фронте. Местный "авторитет", профессиональный боксер Вадим Долотенко избил участника боевых действий Анатолия Гончаренко, поводом к нападению стала аварийная ситуация между Долотенко и родителями Гончаренко в селе близ Смелы.

Видео дня

После избиения "авторитет" угрожал пострадавшему и заставил его записать видео с "извинениями", жители Смелы вышли на протесты, после огласки за дело взялась полиция. OBOZ.UA собрал все подробности инцидента (осторожно, на видео, касающихся инцидента, есть нецензурная брань)

Избиение военного: люди в шоке, полиция "разводит руками"?

Позорная история с избиением произошла в Смеле еще 4 сентября. Как писали местные паблики, конфликт произошел после ДТП в селе Ташлык Черкасского района. Там, по данным Telegram-каналов, Долотенко подрезал по дороге автомобиль, в котором ехали родители военного.

"По предварительной информации Анатолий Гончаренко служит в подразделении ССО, сейчас находится на больничном после контузии, написал в фейсбуке пост о досадной ситуации, которая произошла на дороге с его родителями. Анатолий захотел найти негодяев, которые оскорбляли его родителей. Негодяем оказался Вадим Долотенко, который приехал на встречу с военным и нанес ему удар в лицо", – писал один из пабликов.

Между тем в пресс-службе Черкасской области по "горячим следам" журналистам черкасского издания "Про все" заявили, что потерпевший не является военнослужащим, а просто был одет в "похожую на военную одежду". О том, что поводом для избиения стал конфликт на дороге, в полиции также упомянули, однако в детали не удавались – ограничились сообщением о том, что один из участников (как выяснилось позже, это был Гончаренко), оторвал от автомобиля Долотенко номерной знак.

"Очевидцы сообщили, что между мужчинами произошел дорожный конфликт: один из них оторвал с автомобиля номерной знак, после чего владелец ударил его. Свидетели вызвали полицию. Правоохранители среагировали мгновенно. Участника инцидента забрали в больницу, где у него не обнаружили телесных повреждений. Мужчина отказался от написания заявления и сообщил, что не имеет ни к кому претензий", – процитировали журналисты заявление пресс-секретаря региональной полиции Зои Вовк.

Именно этим – отказом Гончаренко от претензий – спикер полиции объяснила тот факт, что спустя почти неделю после нападения на военного правоохранители так и не смогли открыть уголовное производство. Что, в конце концов, привело к обвинениям черкасских полицейских в "крышевании" местного "авторитета".

"В Смеле происходит инцидент, который не нужно умалчивать. Снова избили военного, унизили честь и достоинство его родителей и заставили военного извиняться! Рядом бездействовали беспозвоночные полицейские и некоторые наблюдатели за этим позорным действом! Во-первых, обидчик и его приспешники, вместе с полицейскими должны понести ответственность за этот произвол и ответственность по закону уголовная! Во-вторых, это показывает срез бессознательного и совсем далекого от войны общества!" – говорится в одном из сообщений в Facebook.

Преступление, зафиксированное на видео

Также в сети появились кадры потасовки. На них видно, как группа молодых людей обступила мужчину в военной форме. Один из них, в белой футболке, после разговора на повышенных тонах бьет мужчину в лицо, тот от удара падает.

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

Впоследствии жертве помогли подняться, "разговор" продолжился и завершился еще по меньшей мере одним сильным ударом в голову, после которого военный снова падает и остается лежать. Еще один "товарищ" нападавего в белой футболке тоже бьет жертву.

Местное издание 18 000 уточнило: автомобиль обидчика его родителей Гончаренко разыскивал с конца августа. Именно тогда на своей странице в соцсети опубликовал сообщение о том, что разыскивает автомобиль на иностранных номерах. Как писал сам военный, водитель этого автомобиля допустил аварийную ситуацию с его родителями и имел с ними конфликт.

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

В конце концов сообщение увидел Долотенко – и вызвал Гончаренко на "стрелку". Во время встречи он с подельниками требовал у Гончаренко "извинений" за то, что тот якобы "опозорил во всю Смелу" обидчика своих родителей.

Также в сети появилось снятое самим Долотенко видео, на котором тот в присутствии полицейских требует у Гончаренко "объяснить ситуацию", обзывает военного и кричит, что тот его "опозорил".

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности
В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

Впоследствии в этом же ролике зафиксировано, как Гончаренко, стоя на коленях, прикручивает снятые с автомобиля "авторитета" номера. На лице воина уже видно покраснение под правым глазом, которое позже якобы не заметили в больнице, куда его увезли полицейские.

А еще позже Гончаренко уже с совсем  "незаметными" следами побоев записал видео с извинениями перед Долотенко, в котором заявил, что в конфликтной ситуации на дороге "виновны" были его родители.

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

Что известно об участниках драки в Смеле

По данным черкасского издания 18000, Вадим Долотенко является фигурантом ряда уголовных производств. Дела, утверждают журналисты, связаны "с причинением телесных повреждений, а также грабежами". А издание "Главком" со ссылкой на собственные источники отметило, что "Долотенко знают как местного наркобарона".

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

"В 2017 году у него возник конфликт с местным активистом Ильей Слободяником. Именно Слободяник один из первых опознал на видео конфликта Долотенко. Одно время Слободяник обвинял Долотенко в избиении и угрозах, произошедших после критики тогдашнего вождя города Смелы Виктора Федоренко. За более чем семь лет привлечь к ответственности Долотенко по этим эпизодам стороне обвинения не удалось. Это дело до сих пор рассматривается в суде", – пишет 18000.

Также издание утверждает, что фамилия Долотенко фигурирует в еще одном уголовном производстве: речь идет о грабеже в Смеле в 2020 году, по факту которого суд уже вынес приговор.

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

"Как установило следствие, Долотенко приехал под дом местной жительницы, чтобы найти там ее сына, якобы провинившегося денег. Не найдя ни сына, ни денег, Долотенко сорвал с женщины золотой кулон и сказал, что вернет, когда получит деньги от ее сына. После этого с места происшествия скрылся. В марте 2024 года Смелянский горрайонный суд вынес приговор по этому делу, приговорив Долотенко по статье "грабеж" к году заключения, впрочем, заменив это наказание условным сроком", – говорится в материале.

А вот жертва избиения, военный Анатолий Гончаренко, никого не грабил: он добровольцем пошел защищать Украину.

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

В течение двух лет он воевал на передовой в составе одного из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, на войне потерял здоровье. По данным 18 000 был демобилизован "по семейным обстоятельствам".

Реакция общества и власти на избиение военного в Смеле

10 сентября в Смеле неравнодушные вышли на митинг под отделением полиции в городе с требованием привлечь Долотенко к ответственности за нападение на военного. Также активисты опубликовали и передали в полицию запись разговора "авторитета" с Гончаренко, во время которого тот угрозами заставлял военного записать видео с извинениями. На аудио звучат угрозы "закатать в асфальт" и "уничтожить" как самого Гончаренко, так и его родителей.

После избиения профессиональным боксером, отмечают в местных пабликах, защитник, во время выполнения боевого задания получивший тяжелую акубаротравму, получил сотрясение мозга.

"Моральное и физическое состояние Анатолия значительно ухудшилось. Ему угрожают расправой. У меня впечатление, что обидчик ненавидит всех наших военных", – написала Наталья Осыка.

И резонанс дело таки получило.

"Смела, Черкасщина. Местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил военного и заставил его извиняться за то, что он подверг сомнению его "авторитет" публикацией в Facebook", – отметил блогер Игорь Лаченков.

"Вадик напал на военного в Смеле на Черкасщине. Вадика покрывают местные м*сора... Полиция Смелы падает на дурачков и делает вид, что ничего не произошло. Таких "вадиков" полно по стране. В Одессе есть аналог – Подобедов. Здоровый лоб, сделал себе справку о непригодности, держит свою банду, занимается рэкетом, полиция там тоже слепа", – отреагировал на возмутительную ситуацию активист и волонтер Сергей Стерненко.

На инцидент также отеагировал бизнесмен и депутат из Черкасской области Виктор Овчаренко. Он инициировал проведение в стенах городского совета Смелы расширенного совещания.

"Мне кажется, что это странно, когда на глазах полицейских избитого военного заставляют извиняться. Я знаю этого парня лично. В начале полномасштабного вторжения он был в нашем добровольном формировании, а затем ушел в Силы специальных операций. Бывших военных не бывает, человек в военной" форме – это наш флаг", – отметил депутат.

Также на конфликт отреагировал народный депутат и военный Сергей Рудык. Он рассказал, что Гончаренко и его семьи угрожали расправой.

"Добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранений, угрожал расправой местный бандюк!!! Просто ужасная история произошла в Смеле. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, а следовательно, проблемы не существует... История классическая, в стиле начала 90-х. Родители военного попали в ДТП по вине местного "авторитета". Далее, как в криминальных боевиках, угрозы родителям и военному ("закопаю" в асфальт, "уничтожу" - есть записи), требование разместить в ФБ унизительное видео с "признанием вины" и извинениями перед братвой", – написал нардеп.

Также на скандальную ситуацию отреагировал глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Увидел позорный случай нападения на военнослужащего на лечении в городе Смела. Этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию. Ждем скорую реакцию", – написал он.

Высказался и министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке по поводу действий (или, вернее, возможного бездействия) местных полицейских. Каждый день Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", – говорится в его заявлении.

После резонанса в Нацполиции 10 сентября заявили, что "по факту избиения бывшего военнослужащего в Смеле следственные полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК. Все виновные будут привлечены к ответственности. В отношении действий полицейских руководств начато служебное расследование. Расследование находится на контроле Главы Национальной полиции".

Правда, нардеп Рудик в своем обращении отмечает, что требует "проведение служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранение руководства местной полиции, и открытие уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений (а не хулиганки, как считают они)".

В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности
В Черкасской местный "авторитет" избил бывшего военного, делом занялась полиция. Фото, видео и все подробности

Напомним, осенью прошлого года в избиении военного в Киеве обвинили нардепов Дмитрука и Куницкого. По факту было возбуждено уголовное дело.

Нардепам инкриминируют две статьи – умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 28 УКУ), а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц (ч. 2 ст.

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