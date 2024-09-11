Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области. Видео и подробности дела

Сотрудники полиции задержали смелянского "авторитета" Вадима Долотенко, которому накануне сообщили о подозрении в избиении участника боевых действий Анатолия Кравченко. После того, как история с избиением получила резонанс, Долотенко скрывался от правоохранительных органов.

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Задержали подозреваемого в одной из гостиниц Черкасской области, во время обысков у него нашли оружие и наркотики, поэтому дело получило дополнительную квалификацию. Подробности рассказали в Национальной полиции Украины.

Утром 11 сентября в Нацполиции сообщили о задержании подозреваемого в избиении ветерана в городе Смела в начале сентября этого года. После сообщения о подозрении Вадим Долотенко скрывался от следствия.

"28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области. В настоящее время он задержан при участии спецназназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения – следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", – говорится в сообщении. .

В Нацполиции также показали видео с задержания Долотенко: на кадрах он совсем не так уверен в себе, как был на резонансном видео, когда в присутствии сообщников наносил удары ветерану.

"Кроме того, по месту жительства фигуранта прошли обыски, в результате которых было изъято предварительно наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины", – добавили в Нацполиции.

Кроме того, полиция расследует по факту избиения Кравченко Долотенко уголовные производства по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Требование). Именно по этим статьям Долотенко накануне сообщили о подозрении.

Также в сети появилось видео, на котором Долотенко, угрозами заставивший избитого ветерана записать видео с "извинениями" перед ним – извиняется уже сам.

"Я, Долотенко Вадим Александрович из города Смела, приношу извинения украинскому народу, украинской армии за эту ситуацию. Я уважаю украинскую армию, украинский народ. И данная ситуация получилась просто не полностью разобранной... Я не хотел так чтобы получилось", – сказал подозреваемый, используя суржик.

Напомним, в начале сентября этого года в Смеле Черкасской области местный "авторитет" Долотенко избил участника российско-украинской войны Анатолия Кравченко. Также он угрожал бывшему военному и его пожилым родителям, требуя от Кравченко "извинений" за свой подорванный "авторитет".

Причиной конфликта стала аварийная ситуация на дороге между Долотенко и родителями Кравченко, и тот факт, что военный через соцсети искал обидчика своих родителей. В описании Долотенко узнал себя и позвал экс-военного на разговор, во время которого нанес ему несколько ударов, от которых Кравченко, получивший на фронте тяжелую контузию, падал на землю.

Кроме того, как следует из еще одного видео, уже в присутствии полицейских Долотенко требовал у Кравченко извинений перед ним.

В полиции сначала не открыли производство по факту избиения, мотивируя это отказом самого Кравченко от претензий к Долотенко. Однако после огласки экс-военный заявление таки написал, на ситуацию обратили внимание блогеры и народные депутаты, а министр внутренних дел Игорь Клименко пообещал, что все виновные понесут заслуженное наказание. Также он сообщил о начале служебного расследования, которое установит, имел ли место факт бездействия или противоправных действий со стороны сотрудников местной полиции.