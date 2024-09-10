Местному 'авторитету', избившему бывшего военного в Черкасской области, объявлено подозрение – ОГП

По факту избиения военнослужащего в городе Смела Черкасской области сообщено о подозрении наносившему удары лицу. Местному жителю, избившему военнослужащего, инкриминированы вымогательство и хулиганство.

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Об этом сообщили из Офиса генпрокурора. При этом в ОГПУ добавили, что "поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск".

В ОГПУ довольно сдержанно описали события 3 сентября в Смеле: "Между мужчинами произошел конфликт, соединенный с требованием денежных средств".

Речь идет о групповом нападении на бывшего военного, потерявшего здоровье на фронте. Местный "авторитет" избил участника боевых действий, и поводом к нападению стала аварийная ситуация на дороге. Причем фигурант подрезал на дороге автомобиль, в котором ехали родители военного.

Когда за дело взялась местная полиция, она сообщила, что потерпевший не является действующим военнослужащим, а просто был "одет в похожую на военную одежду". И это вроде бы оторвал от автомобиля нападающего номерной знак, из-за чего и возник конфликт.

Теперь в Нацполиции по этому делу отмечают – руководитель отдела полиции №2 Черкасского райуправления полиции отстранен от исполнения обязанностей. В ближайшее время будет дана правовая оценка всем участникам конфликта, добавили правоохранители.

В Нацполиции объяснили ссылаясь на показания допрошенных свидетелей: злоумышленник требовал от ветерана деньги за номерные знаки транспортного средства, которые он снял с его автомобиля. Соответственно, дополнительная квалификация происшествия – вымогательство (санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы).

"В то же время сообщаем, что в уголовном производстве, начатом по первой части статьи №296 (хулиганство), первая часть изменена во вторую, поскольку установлено, что нападение на ветерана произошло при участии группы лиц", – подчеркнули правоохранители.

В Нацполиции также уточнили, что поскольку основного фигуранта разыскивают, "подозрение вручено путем передачи отцу нападающего".

Как сообщал OBOZ.UA, нападающим является местный "авторитет", профессиональный боксер Вадим Долотенко. Он избил участника боевых действий Анатолия Гончаренко, а после избиения еще и угрожал пострадавшему и заставил его записать видео с "извинениями". Мы собрали для вас все подробности этого позорного инцидента.

Напомним, как осенью прошлого года в избиении военного в Киеве обвинили нардепов Дмитрука и Куницкого. По факту также было возбуждено уголовное дело. И также теперь одного из фигурантов нужно разыскивать, потому что он успел убежать за границу.