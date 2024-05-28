Хотели похитить более 5 млн грн: полицейские задержали двух мужчин, взорвавших банк в Чернигове. Фото и видео

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые взорвали отделение банка, чтобы похитить денежные средства. Двое мужчины рассчитывали, что их добычей станут более 5 млн гривен.

Попытка ограбления оказалась неудачной, а самых преступников удалось задержать спустя несколько недель после взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черниговской области.

В ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов КОРД подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях. Правоохранители установили, что хранилище банка не повреждено, однако были зафиксированы признаки безуспешной попытки похитить имущество клиентов из ячеек в депозитарии, где хранилось более 5,5 миллиона гривен.

Сообщники выкопали и укрепили тоннель под землей в подвальное помещение многоэтажного смежного дома, а также подготовили отверстие в стене непосредственно к хранилищу банка.

После ликвидации пожара установлено, что преступники проникли в банк путем демонтажа пола, прикрывая свои действия пожаром. Однако из-за разрушения помещения в результате взрыва злоумышленники не довели свой замысел до конца.

Фигурантами дела оказались 40-летний и 42-летний жители Запорожской и Николаевской областей. Ранее мужчины уже были судимы за разбойные нападения и незаконное хранение оружия. За совершенное им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, утром 6 мая в центре Чернигова в помещении банка на улице Ивана Мазепы раздался взрыв. Вспыхнул пожар, на место прибыли спасатели, взрывотехники и полицейские, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить группу вымогателей, которые ради криптовалюты похитили своего товарища, избили, а затем, угрожая ножом, заставили перечислить виртуальные деньги на криптокошелек одного из нападавших.

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