В Чернигове в помещении банка произошел взрыв, разгорелся пожар: на месте работает полиция и спасатели. Фото

Утром 6 мая в центре Чернигова в помещении банка на улице Ивана Мазепы раздался взрыв. Вспыхнул пожар, на место прибыли спасатели, взрывотехники и полицейские, пострадавших нет.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области. По словам правоохранителей, сообщение о взрыве поступило около 4 утра.

По состоянию на 7 утра на месте работают спасатели, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что в эпицентре ракетного удара по Чернигову 17 апреля оказался ее 6-летний сын. Андрей был в городе вместе с бабушкой и дедушкой, пока мама уехала на съемки за границу.

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