На Киевщине в результате вражеской атаки погиб человек, еще четверо ранены. Фото

В ночь на 3 января российские дроны атаковали Киевщину. В пристоличной области в результате атаки погиб человек: Россия убила водителя грузовика.

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Еще четверо гражданских пострадали. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Как рассказал и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник, в Броварском районе области от ранения обломками сбитого российского дрона погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

Не прошла ночная атака без последствий и в Белоцерковском районе.

"В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадали три человека. У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", – отметил Калашник.

Всего на Белоцерковщине, по данным ГСЧС, повреждены 4 частных жилых дома и одно хозяйственное сооружение. Вспыхнувший в одном из домов пожар спасатели ликвидировали в 05:02.

А в одном из населенных пунктов Фастовского района ранения от обломков получила девушка 2002 рождения. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

"Воздушная тревога в области еще продолжается. Обращаемся к каждому жителю: во время угрозы находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких", – подчеркнул Калашник в 06:51.

Напомним, также в это утро Россия атаковала дронами Киев. В столице работали силы ПВО. Обломки сбитых "Шахедов" упали в Голосеевском и Дарницком районах, в последнем горел частный дом. Обошлось без пострадавших.

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