Главный палач 'Изоляции' Куликовский признал свою вину на суде: появилось видео заявления

Задержанный в Киеве экс-комендант донецкой тюрьмы-пыточной "Изоляция" Денис Куликовский ("Палыч") дал показания на суде 10 ноября в Мариуполе. Во время них он заявил, мол, признает вину за свои действия и "кается".

Преступнику избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста без возможности внести залог. Видео с заседания Приморского районного суда Мариуполя опубликовал YouTube-канал "Новости Донбасса" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Свои действия осознал, виноват, каюсь", – высказался обвиняемый Куликовский.

Давая показания, 37-летний экс-боевик также признался, что живет в украинской столице еще с 2019 года. Он имел неофициальные подработки, а квартиры снимал благодаря знакомым.

Видео дня

На суд в Мариуполь Куликовского перевозили ночью из Киева на Донетчину. Согласно приговору, наказание он будет отбывать в следственном изоляторе Службы безопасности Украины в столице.

Глава СБУ Иван Баканов отметил: неважно, как главный палач "Изоляции" оказался в Киеве, главное, что его нашли и задержали. Также он добавил, что Куликовский не заключал никаких соглашений с ведомством.

"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он, сто процентов, ничего не заключал. Если бы да, думаю, его никогда не задержали бы", – заявил Баканов на брифинге после заседания СНБО 10 ноября.

Отметим, что в Украине против Куликовского возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса относительно:

торговли людьми;

создания террористической группы или организации;

создания незаконного вооруженного формирования;

нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дениса Куликовского задержали в Киеве 9 ноября. Он был организатором и участником пыток и убийств противоправно заключенных украинцев на Донбассе.