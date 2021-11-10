В Мариуполе суд избирает меру пресечения главному палачу боевиков 'ДНР': что ему грозит

В Мариуполе суд избирает меру пресечения главному палачу донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому, известному как "Палыч". Задержанного привезли ночью из Киева в Донецкую область.

Об этом сообщает ТСН. Во время заседания Куликовский сообщил, что последние два года жил в столице Украины. За это время он сильно похудел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Террорист нигде не работал, а снимать разные квартиры для проживания ему "помогали знакомые".

Видео дня

Также "Палыч" рассказал, что его сын вместе с дедушкой проживают в оккупированном Донецке, а жена находится в СИЗО в "ДНР".

На вопрос, что для него "Изоляция", Куликовский сказал: "Это плохое место".

Напомним, "Палыча" задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 "Торговля людьми"

ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации"

ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"

ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

За эти преступления ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или же пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Куликовский был задержан в Киеве 9 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Палыч" известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и выбивания информации. Об этом неоднократно рассказывали освобожденные из тюрьмы "Изоляция".

До войны "Изоляция" была центром искусства, культуры и креатива, но затем превратилось в страшную тайную пыточную.

Почему Куликовский сбежал с временно оккупированной территории и где скрывался, читайте в нашем материале.