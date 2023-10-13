ГБР завершило расследование в отношении исполнителей массовых расстрелов Майдана: шесть беркутовцев предстанут перед судом

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении исполнителей массовых расстрелов активистов на Майдане Незалежности. Перед судом предстанут шесть "беркутовцев".

Об этом 13 октября сообщила пресс-служба ГБР. В деле речь идет о бывших милиционерах роты спецназначения МВД "Беркут", которые вместе с другими "беркутовцами" выполнили приказ высшего руководства и применили табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

Из-за их действий погибли 48 активистов Евромайдана и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

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После совершения преступления оружие повредили и скрыли, однако, часть его была найдена и идентифицирована, рассказали в ГБР.

Обвиняемым инкриминируют препятствование проведению мирных акций протеста, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершение террористического акта, причинение тяжких телесных повреждений, умышленные убийства и т.д.

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