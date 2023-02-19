Янукович постоянно был на связи с Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора выяснил, что бывший президент Украины Виктор Янукович в момент снайперского расстрела участников Евромайдана в феврале 2014 года оживленно о чем-то беседовал по телефону с олигархом Виктором Медведчуком. Вообще на протяжении всей Революции Достоинства – с декабря 2013 по февраль 2014 года – экс-глава государства звонил пророссийскому политику 54 раза.

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Об этом рассказал руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по делам "Майдана" Алексей Донской в эфире национального телемарафона UA Разом. Сам Медведчук в период драматичных событий находился в своей резиденции на Закарпатье.

"А вот накануне расстрелов, 20 февраля, он внезапно вылетел в Крым. И в момент, когда происходили именно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Прямо во время расстрелов", – подчеркнул он.

Также Донской отметил, что неподалеку от места преступления, на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской, находился и тогдашний нардеп от "Партии регионов" Олег Царев. Позже после этих событий он также сбежал в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд в Киеве дал разрешение на арест Януковича по делу об убийствах митингующих майдановцев. Он проходит как подозреваемый в этом процессе.

По версии украинского СНБО, Янукович 7 марта 2022 года уже прилетел в Минск. Именно к этому дню Россия рассчитывала захватить половину Украины, включая Киев.

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