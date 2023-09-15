Дела Майдана: в Киеве осудили экс-беркутовца, причастного к избиению и незаконному задержанию активистов

Экс-беркутовца, обвиняемого в избиении и незаконном задержании активистов Евромайдана, признали виновным. Судебное заседание прошло в пятницу, 15 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, экс-охранник, вместе с другими сотрудниками спецподразделения "Беркут" в ночь с 22 на 23 января 2014 года, находились в Крепостном переулке столицы. Они, выполняя явно преступный приказ командира роты спецподразделения милиции, принял участие в незаконном задержании и нанесении телесных повреждений 11 активистам Евромайдана. Также они повредили микроавтобус граждан.

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"В дальнейшем беркутовцы доставили участников акции протеста в одно из столичных райуправлений милиции. Там осужденный и его коллеги сфальсифицировали рапорты и предоставили заведомо ложные показания о якобы совершённом протестующими хулиганских действиях. На основании этих документов они были безосновательно привлечены к уголовной ответственности и арестованы", – уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, поскольку злоумышленник долгое время скрывается от правоохранительных органов в РФ и на неподконтрольной Украине территории и объявлен в международный розыск, в отношении него осуществлялось специальное судебное производство.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и специального звания "старший сержант милиции". Кроме того, решением суда частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего командира спецроты киевского "Беркута", причастного к расстрелу 48 активистов Майдана, будут привлечены к суду. Экскомандира роты "беркутовцев" судят заочно.

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