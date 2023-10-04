ГБР завершило расследование крупнейшего дела Майдана: перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок

ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом за расстрел "Небесной сотни" 18-20 февраля 2014 года предстанет экс-президент Виктор Янукович и руководители всего силового блока, находившиеся в должностях на момент совершения этого преступления.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Подробности сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным расследования, в организации разгона и расстрелов участников Революции Достоинства в центре Киева, состоявшихся в течение 18-20 февраля 2014 года, обвиняются бывшие чиновники, которых в ДБР определили как членов преступной группы, в частности:

– экс-президент Украины Виктор Янукович;

– экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко;

Видео дня

– экс-замминистра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк;

– экс-председатель СБУ Александр Якименко;

– бывший первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий;

– экс-министр обороны Украины Павел Лебедев;

– бывший начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Станислав Шуляк;

– тогдашний исполняющий обязанности начальника ГУМВД Украины в городе Киеве Валерий Коряк;

– экс-заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности Петр Федчук;

– бывший командир ПМОН "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве Сергей Кусюк.

"Они 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста", – говорится в сообщении ГБР.

Следствием также установлено, что указанные чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

"Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без всяких законных оснований", – подчеркнули в ГБР.

Действия Януковича и его приспешников привели к массовым жертвам среди участников акции протеста в центре Киева. Тогда погибли 67 гражданских. Пострадали 887 граждан, не обошлось без пострадавших и среди правоохранителей: ранения разной степени тяжести получили 132 силовика.

Имущественный ущерб оценивается в сумму более 16 миллионов гривен.

Расследование уголовного производства по расстрелу "Небесной сотни" растянулось на девять с лишним лет. По делу проходят 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста, уголовное производство насчитывает 1878 томов собранных материалов.

"Во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, следовательно, досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в ГБР.

Там также напомнили, что бывшие глава СБУ Александр Якименко и командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк уже после распада СССР служили в вооруженных силах РФ и получили гражданство этой страны, а также допуск и доступ к военной и государственной тайне РФ, приняли присягу на верность ее народу. и находились на всех видах довольствия в вооруженных силах РФ.

"Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах Российской Федерации, которой давали присягу", – считают в ГБР.

По данным следствия, часть обвиняемых скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Они, уверяют в Госбюро расследований, будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины.

Янукович и его приспешники, возглавлявшие силовой блок, обвиняются "в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийствах и законченных покушениях на убийства, причинении умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта".

За это им грозит серьезное наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее в Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что Янукович постоянно находился на связи с Виктором Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане. Один из таких разговоров состоялся 20 февраля, именно в то время, когда в сердце украинской столицы расстреливали десятки человек.

В целом на протяжении всей Революции Достоинства – с декабря 2013 по февраль 2014 – эксглава государства звонил куму Путина 54 раза.