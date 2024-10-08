ГБР разоблачило очередную схему заработка на уклонистах в ТЦК Одессы: действовала с прошлого года. Фото

В Одессе правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему в одном из территориальных центров комплектования. Один из сотрудников Малиновского РТЦК и СП пытался "заработать" на уклонистах.

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Свои "услуги" он оказывал за 4-7 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Противоправная схема в ТЦК действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов военкомата несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег", за что получал от них денежное вознаграждение. Злоумышленник вносил в базу данных ложную информацию о непригодности мужчин к службу, что позволяло им выезжать за границу.

В настоящее время Государственное бюро расследований устанавливает всех лиц, успевших воспользоваться схемой. Сотруднику РТЦК и СП сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Напомним, Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Производство о подделке документов передали в суд.

Ранее сообщалось, что в Житомире правоохранители задержали врача, которая организовала для военнообязанных схему уклонения от мобилизации. С помощью поддельных медицинских заключений женщина помогала уклонистам избежать призыва на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований 5 октября задержали начальницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу, у которой накануне дома во время обысков нашли почти 6 млн долларов наличными. Ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.