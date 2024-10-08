ДБР завершило расследование в отношении одесского экс-военкома Борисова: дело передано в суд

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Производство о подделке документов передали в суд.

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Об этом сообщили в Telegram ДБР. Там напомнили, что в начале декабря 2022 года фигурант выписался из военного госпиталя, но более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

Как выяснило следствие, чиновник подделал медицинскую справку и отправился на отдых на курорты Сейшельских островов и Испанию. Борисов обманул своего врача и воспользовался тесными рабочими и внерабочими связями. Таким образом фигурант попал в список военнослужащих, получивших ранения в результате российской агрессии и имеющих право на лечение за границей.

Напомним, что Борисов неоднократно попадал в скандалы, в частности связанные с коррупцией. Стал известен после того, как в 2022 году его мать стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. Это приобретение вызвало вопросы, поскольку ее суммарный доход за последние 20 лет составляет чуть более 4 миллионов гривен.

В июле 2023 года Борисов внезапно обогатился на 188 миллионов гривен. По версии самого Борисова, он их просто взял взаймы у своего знакомого, владельца известного ночного клуба "Ибица", ныне проживающего в Марбелье, Испания, – там же, где военком имеет особняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году Зеленский поручил на то время главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить с должности начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова.

Однако позже выяснилось, что Борисов продолжил выполнять свои обязанности. А ДБР расследует дело о вероятной причастности к коррупции военкома, семья которого во время войны приобрела элитное имущество и автомобили в Испании.