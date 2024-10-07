У врача из Житомира при обысках нашли свыше 4,4 млн грн: она подделывала выводы МРТ для уклонистов. Фото

В Житомире правоохранители задержали врача, которая организовала для военнообязанных схему уклонения от мобилизации. С помощью поддельных медицинских заключений женщина помогала уклонистам избежать призыва на военную службу.

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В ходе обысков по месту жительства у врача обнаружили более 4,4 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Житомирской области.

По информации правоохранителей, к преступной схеме была причастна группа медиков, помогавших военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности. Среди фигуранток обнаружили врача, которая предоставляла поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

Полицейские выяснили, что мужчины призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Все документы были подготовлены 56-летним врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности. Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Также в полиции отметили, что месяцем ранее разоблачили медсестру одного из медучреждений Житомира во взяточничестве, связанном с установлением групп инвалидности для военнослужащих и военнообязанных. Тогда она была задержана в центре города во время получения части "благодарности". Сейчас идет расследование всей противоправной схемы.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек, в которую входили должностные лица МСЭК. В частности, в организации схемы принимал участие глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в областном центре. За взятку он помогал мужчинам избегать призыва, оформляя фальшивые справки об инвалидности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований 5 октября задержали начальницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу, у которой накануне дома во время обысков нашли почти 6 млн долларов наличными. Ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.