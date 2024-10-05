На Хмельнитчине руководительницы МСЭК, у которой дома нашли почти $6 млн, объявили о подозрении: ей определяют меру пресечения

Сотрудники Государственного бюро расследований 5 октября задержали начальницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу, у которой накануне дома во время обысков нашли почти 6 млн долларов наличными. Ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

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Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подробности раскрыли в ГБР.

"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Во время обысков у нее и ее родственников нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах... Руководителю Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", – говорится в сообщении.

Немалое состояние чиновницы, обнаруженное в рамках уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, шокировало украинцев накануне, 4 октября. К Крупе, а также ее близким родственникам, в частности, сыну Александру, возглавляющему управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, сотрудники ГБР 3 и 4 октября приходили с обысками – как в служебные кабинеты, так и по месту жительства фигурантов.

Так, в рабочем кабинете Татьяны Крупы следователи обнаружили 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Но основную часть "заработка", как выяснилось, фигуранты держали дома: в ходе обысков было обнаружено почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность чиновницы и отмывание ею денег через разные бизнес-проекты", – отмечали в ГБР.

Там добавили, что во время следственных действий фигурантка пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно.

Кроме того, семья Крупы "обросла" также недвижимостью, приобрела немалый автопарк и "вкладывалась" в бизнес.

"Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных заграничных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. долларов США", – отмечали в ГБР.

Все это имущество фигуранты "забыли" отразить в своих декларациях о доходах.

В настоящее время досудебное расследование производства под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины продолжается. Руководительнице МСЭК в Хмельницкой области может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, также накануне стало известно, что СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек, в которую входили должностные лица МСЭК. В частности, в организации схемы принимал участие глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в областном центре. За взятку он помогал мужчинам избегать призыва, оформляя фальшивые справки об инвалидности.

В схему также были вовлечены 12 сообщников, среди которых были его подчиненные, руководители медицинских учреждений и гражданские посредники. Они фальсифицировали документы, сочиняя болезни для "клиентов", которые стали основанием для оформления инвалидности.

Во время обысков у фигурантов было изъято множество призывных дел, черновых записей, телефоны, компьютеры, содержащие доказательства преступной деятельности. Кроме того, найдено более 500 тысяч долларов США, почти 80 тысяч евро, более миллиона гривен и даже российские рубли.